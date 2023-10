Ce mardi, Georges-Louis Bouchez (Mons en Mieux) s’est fait l’écho de ces plaintes devant le conseil communal. “Ce nouveau fonctionnement a créé des désagréments et n’a pas amélioré le service aux citoyens malgré le niveau de taxation qui reste élevé”, estime-t-il. ” Durant cet été, nous avons pu expérimenter les problèmes liés aux sacs moka qui, collectés toutes les deux semaines, posent de grandes difficultés quant à la salubrité. Les nouveaux sacs (dont le volume est réduit) sont trop sensibles.”

Le chef de file du groupe d’opposition souhaitait ainsi savoir si le collège jugeait le bilan positif, si une enquête de satisfaction était envisagée et si des adaptations étaient envisagées. Du côté de la majorité PS-Ecolo, on estime en effet que ce nouveau schéma produit des effets positifs.

”Au bout de 10 mois de mise en place, on a pu soulever diverses problématiques mais l’on doit aussi constater que plusieurs objectifs sont atteints : le Montois produit moins de déchets, trie mieux et in fine, l’on incinère moins de déchets”, explique Charlotte De Jaer (Ecolo), échevine de la propreté publique.

Moins de déchets produits

Et d’appuyer son propos par quelques chiffres : “Auparavant, 180 kg de déchet par an et par habitant étaient incinérés. Au bout de deux mois, nous sommes passés à 163 kg et au bout de dix, nous devrions tomber à 146 kg par an et par habitant, sans avoir réduit le nombre de ramassages.”

L’échevine estime encore que les sacs PMC sont probablement les plus “problématiques” car s’y retrouvent notamment une série d’emballages alimentaires. “Le contenu du sac résiduel (moka) est normalement très réduit et des points d’apport volontaires sont toujours disponibles pour les personnes qui auraient des difficultés à les stocker, du fait par exemple de la présence de langes.”

Pas question dès lors d’envisager un retour en arrière. “Si l’on devait réorganiser un ramassage de chaque sac chaque semaine, la facture devrait inévitablement être répercutée sur les épaules de nos citoyens. Aujourd’hui, la taxe reste inchangée et nous agissons en faveur de la planète.”

Un non-sens aux yeux de Georges-Louis Bouchez, qui rappelle que dans d’autres communes déjà soumises à ce nouveau schéma de collecte, les ramassages sont toujours hebdomadaires ou aux yeux de Lucie Giunta (PTB), qui regrette que tous les citoyens ne soient pas logés à la même enseigne – alors que la taxe, elle, ne change pas -, les habitants de l’intramuros profitant de deux ramassages hebdomadaires.