Un tournoi de jeux vidéo sur le campus de L’UCLouvain FUCaM Mons : les organisateurs espèrent accueillir 100 participants

Le campus montois deviendra à nouveau le chef-lieu du gaming. L’UCLouvain CEFUC Esports et l’Association Gaming et Esports de Mons (AGEM) organiseront, en partenariat l’UCLan 2, un tournoi de jeux vidéo qui prendra ses quartiers dans la Maison Des Étudiants du campus. Objectif ? Promouvoir l’eSport en Wallonie.

L’UCLouvain CEFUC Esports, l’association étudiante qui représente officiellement l’eSport au sein de l’UCLouvain, accueillera notamment les meilleures équipes de Belgique pour en découdre sur deux jeux phares du monde de l’eSport : League Of Legends et FIFA. En plus de ces deux tournois, un coin détente sera mis à disposition des visiteurs pour qu’ils puissent s’affronter entre amis.

”Année de la consécration”

”L’an dernier, à l’occasion de la première édition de ce tournoi, nous avions enregistré 40 participants. Tout le monde était satisfait. Pour cette nouvelle édition, nous aimerions professionnaliser l’événement et nous visons plus de 100 participants”, annonce Youri Bauduin, coordinateur de l’événement. Le tournoi se veut ouvert à tous. “Tout le monde peut constituer une équipe, qu’il s’agisse de joueurs confirmés ou débutants.”

L’entrée est gratuite et ouverte à tous : passionnés d’eSport et de jeux vidéo, gamers confirmés, néophytes, curieux, etc. “Les spectateurs pourront s’installer confortablement tout en regardant, sur écran géant, s’affronter la crème de l’eSport belge.” Plusieurs parkings sont disponibles à proximité. Pour cette édition qui doit être celle de la confirmation, l’UCLouvain CEFUC Esports entend faire les choses “en plus grand”, attirer un public plus conséquent et proposer une diffusion des tournois en streaming sur Twitch.

L’UCLouvain CEFUC Esports, fondée en mars 2020, évolue sur différents jeux tels que League Of Legends, Rocket League, FIFA, Valorant et Teamfight Tactics. En quelques années, l’UCLouvain Cefuc Gaming s’est construit un palmarès respectable. En 2022, l’équipe a en effet obtenu la deuxième place au Belgian Qualifiers européen sur League Of Legends et la première place aux championnats d’Europe universitaires sur Teamfight Tactics.