Pour s'opposer à l'entreprise Recotri, la ville de Mons use de nouveaux moyens

À l’époque, la ville s’était d’ailleurs opposée à l’octroi du permis à l’entreprise par la Région wallonne, n’hésitant pas à aller au conseil d’État contre cette dernière. Plus récemment, elle s’était également montrée défavorable à la demande de permis permettant une extension de l’entreprise, position cette fois suivie par la Région.

Aujourd’hui, trois employés sont actifs au sein de l’entreprise, placée sous scellés par la justice. Mais la ville souhaite aller plus loin. “Les riverains sont les victimes directes d’une situation injuste et doivent cohabiter avec une entreprise qui concasse à quelques mètres à peine de leurs fenêtres, sans qu’aucune contrainte ne puisse lui être imposée du fait que les prescriptions urbaniques se résument à une dizaine de lignes”, insiste Maxime Pourtois (PS), échevin de l’urbanisme.

D’où la décision de revoir le plan communal d’aménagement (PCA), désormais baptisé SOL pour Schéma d’Orientation Locale. “Pour résumer, on a aujourd’hui un site sur lequel on peut mener toute une série d’activités industrielles très peu cadrées, induisant des nuisances directes pour les riverains. En modifiant le SOL, notre objectif n’est pas de supprimer l’activité industrielle mais de faire en sorte que ces activités s’intègrent dans leur environnement et soient cadrées.”

Cette modification sera par ailleurs contraignante pour Recotri lorsqu’il s’agira de réclamer un nouveau permis d’exploitation. “On pourra alors imposer de nouvelles contraintes, ce que la Région wallonne n’a absolument pas fait à l’époque, ce qui nous amène à une situation insupportable pour les riverains, aux côtés desquels la ville a toujours été.”

Le conseil communal a entendu les arguments du collège en soutenant cette demande de révision, à l’exception de Mons en Mieux qui s’est abstenu sur le vote. En effet, Hervé Jacquemin et Guillaume Soupart ont soulevé le risque d’impacter d’autres entreprises en ne souhaitant, finalement, viser que Recotri. Les deux conseillers souhaitaient obtenir des garanties quant au fait que ce ne serait pas le cas et que l’emploi serait préservé sur cette zone industrielle.