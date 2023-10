L’autoroute E42-E19/A7 vers la France sera à nouveau fermée durant sept nuit pour permettre la réalisation de travaux

Ils ont débuté le 2 octobre dernier. Ce vendredi, la Sofico a annoncé que l’agenda de ces travaux venait d’être actualisé. "Comme c’était déjà le cas jusqu’ici, seul le sens vers la France est concerné par ces fermetures entre 21 heures et 6 heures. À la suite des conditions météorologiques annoncées, l’intervention était prévue cette nuit, du jeudi 19 octobre au vendredi 20 octobre, est annulée. L’autoroute restera bien ouverte”, précise Héloïse Winandy, porte-parole.

En revanche, de 21 heures à 6 heures lors des nuits du vendredi 20 octobre au dimanche 22 octobre et du lundi 23 octobre au mardi 24 octobre, les usagers circulant sur l’E42-E19/A7 en direction de la France devront quitter l’autoroute à la sortie n° 22 “Obourg.” Une déviation sera mise en place via le R5a et la N552/route de Wallonie afin de regagner l’autoroute à l’accès n° 23 “Nimy-Maisières”.

De 21 heures à 6 heures durant les nuits du mardi 24 octobre au samedi 28 octobre, les usagers circulant sur l’E42-E19/A7 en direction de la France devront quitter l’autoroute à la sortie n° 23 “Nimy-Maisières”. Une déviation sera mise en place via la N552/route de Wallonie afin de regagner l’autoroute via l’E42/A16 accès n° 26 “Dour/Hautrage”.

Ces travaux portent sur l’autoroute E42-E19/A7, d’Obourg à Jemappes, soit sur 11,5 kilomètres, uniquement en direction de la France. Ils consistent à enduire toute la largeur de l’autoroute (3 voies de circulation et bande d’arrêt d’urgence) d’un produit hydrofuge pour protéger la structure à la suite de fissures apparues sur certaines zones. Ces fissures sont scellées dans le cadre des opérations. Ces interventions permettent d’assurer la pérennité du béton armé continu de la voirie.