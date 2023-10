La ville de Mons doit relancer son marché pour la réalisation d'une étude complémentaire dans le dossier Envirolead: aucun bureau d'études n'a répondu

Rétroactes : en mars dernier, le conseil communal de Mons adoptait une motion visant à s’opposer à l’implantation de l’usine et à réaliser une étude environnementale complémentaire afin d’analyser l’impact potentiel du parc éolien sur la dispersion atmosphérique des polluants. Les services techniques n’ayant pas les compétences pour réaliser une telle étude, la ville décidait de lancer un marché public en vue de désigner un bureau d’étude agréé et indépendant.

Pour intégrer les préoccupations des riverains, un comité d’accompagnement était constitué en mars dernier, à l’issue d’un appel à candidatures. Réuni en avril, il avait participé en avril à une réunion à l’issue de laquelle un cahier des charges était rédigé et les bureaux d’études à consulter pointés.

Les démarches suivaient donc leur cours. “Après la rédaction de ce cahier des charges et la mobilisation d’un crédit de 25 000 euros, le marché public a été lancé en juin. Les offres devaient parvenir à l’administration au plus tard fin juin, mais aucune ne lui a été soumise”, annonce Catherine Marneffe (Ecolo), échevine des marchés publics, à la faveur d’une question d’Yves André (Les Engagés).

La procédure s’est donc éteinte le 13 juillet dernier. “Certains bureaux d’études ayant évoqué l’insuffisance du crédit, le marché a été relancé en août, avec un cahier des charges adapté, un budget revu de 50 000 euros et un délai plus confortable pour y répondre. La date de dépôt était fixée au 11 octobre dernier mais aucune entreprise n’a souhaité remettre offre, malgré le nombre de bureaux d’études consulté.”

Bref, retour à la case départ. “Il semble qu’une telle étude nécessiterait techniquement de tout reprendre, avec des coûts plus élevés que ce que nous avons prévu, en plus d’une sous-traitance de délais plus longs que ceux prévus dans le cahier des charges.” À ce stade, la ville n’entend pas pour autant abandonner.

Jurbise et Saint-Ghislain seront financièrement sollicitées

"Nous souhaitons que cette étude soit réalisée. Nous allons donc prévoir un budget plus conséquent de 110 000 euros, et solliciter les communes de Saint-Ghislain et Jurbise afin qu’elles participent financièrement à l’effort à hauteur de 25 % chacune”, annonce encore l’échevine. Jusqu’ici, ces deux communes ont refusé d’y contribuer mais le collège communal montois entend relancer les discussions.

Jurbise, plus particulièrement, est en effet concernée par le projet, puisque compte tenu de la hauteur des cheminées de l’usine, les villages d’Erbisoeul et d’Herchies – situés à moins de trois kilomètres de l’usine et placés sous les vents dominants sud/sud-ouest – pourraient être impactés.

”Nous allons également prévoir une procédure européenne afin de permettre à davantage de firmes de répondre, revoir les critères de sélection qualitatifs des bureaux d’études et relancer le marché aussi rapidement que possible.” Ledit marché pourrait être relancé d’ici la fin de cette année mais ne sera pas attribué avant 2024… Si les entreprises y répondent.

Bref, pour l’instant, la ville de Mons fait chou blanc. Cette étude est pourtant jugée indispensable par la ville pour que certaines interrogations trouvent réponses.