Accident entre deux camions, dont l’un transportait des frites, sur l'E19 à hauteur de Jemappes: de très longues files se sont formées

La bande de droite et la bande de gauche sont fermées à la circulation. Conséquence, le trafic est à l'arrêt et de longs kilomètres de file se sont formés. Certains automobilistes y sont coincés depuis plus d'une heure sans avoir réellement pu avancer.

Un accident entre deux camions provoque d'importants embarras de circulation. ©C. Ket.

"On ne déplore heureusement aucun blessé", signale la police fédérale. "L'un des deux camions transportait des frites. La voirie a pu être nettoyée ou est en passe de l'être mais les deux véhicules vont devoir être remorqués, ce qui explique que cela prenne du temps."

Bref, la situation pourrait ne pas revenir à la normale avant encore un certain temps, le temps que les véhicules soient dépannés et que les files se résorbent. Il est conseillé d'éviter ce tronçon et de privilégier les itinéraires bis... Sur lesquels il faudra également se montrer patients puisqu'également saturés. C'était en tout cas le cas de la route de Wallonie ce jeudi matin.