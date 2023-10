La ville de Mons défend sa politique en matière de projets éoliens : “certainement pas à n’importe quel prix et au détriment de la population”

Ce dernier reproche en effet à la majorité PS-Ecolo d’avoir refusé plusieurs demandes de permis pour l’installation d’éoliennes et d’ainsi “contredire la déclaration de politique générale, dans laquelle elle s’engageait à mener une politique énergétique ambitieuse, axée sur la réduction des besoins en énergie, sur les économies d’énergie et sur le développement des énergies renouvelables.”

De son côté, la ville se défend de dire “non” à “tout” mais estime se baser sur des critères précis et ainsi respecter une ligne de conduite respectueuse des citoyens. “Il ne faut pas regarder que le territoire montois mais aussi les territoires alentour. Mons est déjà entourée de nombreux projets éoliens voisins”, insiste Maxime Pourtois (PS), échevin de l’urbanisme.

”Des critères précis”

40 projets éoliens sont déjà implantés à proximité directe (17 à Quévy, 11 à Estinnes, 7 au Roeulx, 4 à Frameries) et ont un impact sur le paysage montois. “Il faut y rajouter les 30 qui sont à l’étude à Binche, à Havay, à Quévy et à Rouveroy ou encore les 11 qui font l’objet d’une procédure au Conseil d’État. Soit un total de 80 éoliennes dans l’arrondissement. C’est plus que sur tout le territoire du Brabant wallon.”

L’échevin confirme qu’en matière de développement éolien, le collège entend se montrer “prudent.” “On doit considérer ce développement avec la population et non en allant à son encontre. Ce n’est pour autant que l’on s’y oppose, que du contraire puisque l’on considère que l’éolien fait partie du mix énergétique, au même titre que le solaire ou la géothermie.”

Pour tranche dans le cadre de demande de permis, le collège s’appuie donc sur “un cadre éolien”, voté en novembre 2019. “Nous avons établi des balises extrêmement claires qui permettent aux promoteurs de s’implanter ou non à certains endroits. Ces balises sont informatives mais globalement, on s’y conforme”, annonce l’échevin.

Logique et cohérence

Ces balises ont notamment donné lieu au refus de permis pour l’implantation d’éoliennes à Saint-Symphorien du fait de la proximité du cimetière militaire ou le long du R5, trop proche du site de la Malogne. “Nous privilégions également les implantations dans les zones d’activités économiques ou industrielles ; raison pour laquelle nous avons soutenu le développement de sept éoliennes ou pour le possible projet le long de l’autoroute par la Sofico.”

Bref, pour la ville, pas question de s’opposer à tous les projets “mais il faut qu’il y ait une logique et une cohérence dans les projets pour limiter les impacts sur la population. On privilégie les extensions de parcs existants où les nuisances sont cadrées. Nous continuons à analyser chaque dossier mais nous le ferons de manière adaptée à notre territoire, en fonction de nos contraintes.”

Pour Georges-Louis Bouchez, la copie est à revoir. “Si vous installez des éoliennes dans des zones où il n’y a pas de rendement, on passe à côté de l’objectif.” Des arguments contestés par Maxime Pourtois, qui explique que les promoteurs ne viennent pas en fonction d’un potentiel venteux mais “la spéculation foncière.”