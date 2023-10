Un musée et un espace de création artistique seront ouverts dans l'ancienne maison d'Adamo: l'artiste prendra part au projet !

La ville de Mons entend d’ailleurs lui rendre hommage en lui consacrant un musée… Aménagé dans son ancienne maison, située au numéro 886 de l’avenue Maréchal Foch, à Jemappes. Ce mardi soir, le conseil communal sera en effet invité à marquer son accord sur le projet d’acte d’acquisition de la demeure pour un montant de 465 000 euros.

”Deux raisons majeures nous ont poussés à nous porter acquéreurs de cette demeure”, explique Nicolas Martin (PS), bourgmestre. “La première est liée à notre volonté de redéploiement de Jemappes, commune qui a beaucoup souffert et qui s’est enfoncée dans les difficultés depuis la fermeture de ses laminoirs il y a 40 ans.”

"Savltarore Adamo incarne Jemappes"

Via divers projets d’envergure, le collège communal entend mener une politique transversale destinée à relancer l’activité économique de la commune, améliorer le cadre de vie, y attirer la classe moyenne et surtout, lui rendre un peu de fierté. “Nous avons la chance de compter sur une personnalité connue dans le monde entier et au-delà”, poursuit le bourgmestre.

”Salvatore Adamo incarne Jemappes (il est d'ailleurs citoyen d'honneur de la ville de Mons, NdlR) et son ancienne habitation (occupée depuis une trentaine d’années par l’avocate Régine Wauquier, NdlR) est connue de tous. Cette année, il fêtera ses 90 ans et ses 60 ans de carrière. Nous avons saisi l’opportunité de penser un projet qui rendrait hommage à sa carrière.”

Concrètement, la bâtisse accueillera, à l’horizon 2025 si tout va bien, un musée dédié à l’artiste et à son œuvre. De nombreux biens de collection y seront exposés. “Au-delà de ce projet, porté en collaboration avec le pôle muséal, il a été convenu avec lui d’ouvrir un espace de création artistique au sein duquel les jeunes, la nouvelle génération pourraient profiter de son savoir-faire et sa renommée.”

De son côté, Salvatore Adamo a déclaré être "profondément ému et touché car ce sont beaucoup de souvenirs qui ressurgissent de cette époque à Jemappes." Il dit "vouloir s’investir en proposant d’y créer un lieu interactif pour les jeunes, y créer des échanges artistiques et ainsi donner l’espoir aux jeunes de se lancer dans cette aventure". Le projet est donc pensé et sera développé en parfaite collaboration avec le chanteur.

“Cela deviendra un lieu d’attractivité important pour Jemappes, nous ne doutons pas que de nombreux fans n’hésiteront pas à faire le déplacement pour visiter ce musée. C’est une belle opportunité pour la commune et un projet complémentaire aux projets de fonds qui seront menés à Jemappes ces prochaines années.”

À ce stade, annoncer un calendrier reste compliqué, même si l’année 2025 est évoquée. Une fois l’acquisition du bâtiment confirmée, la ville travaillera à l’élaboration du projet muséal avec Salvatore Adamo et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Des subsides seront également recherchés. “C’est un investissement qui sera amorti sur 30 ans. Nous sommes persuadés que cela en vaut largement la peine”, conclut encore Nicolas Martin.