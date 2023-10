Un nouveau magasin de thé ouvre ses portes à Cuesmes : une reconversion “inattendue” pour la gérante

Las, l’indépendante mettait la clé sous la porte. Après plusieurs mois de galère et d’incertitude quant à son avenir professionnel, cette dernière vient finalement d’ouvrir un magasin de thé, installé à la rue du chemin de fer à Cuesmes. Une reconversion un peu inattendue mais qui apporte à Carole Dupont un sentiment de sérénité après ces difficiles épreuves.

Le bouche à oreille fait son œuvre

”Je me suis retrouvée sans revenus du jour au lendemain, je devais absolument trouver une nouvelle activité”, souligne la commerçante. “Mon mari est un grand amateur de thé depuis des années et moi, j’aime beaucoup le café. Il n’y a plus grand-chose comme magasin à Cuesmes. C’était l’occasion de se relancer et de proposer une nouvelle offre.”

En septembre dernier, après six mois de construction de meubles sur mesure, d’aménagement et de contacts avec les fournisseurs, Perle de Thé ouvrait officiellement ses portes. “C’est un renouveau pour moi, je me sens beaucoup plus apaisée aujourd’hui. C’était peut-être un mal pour un bien, tout ça. Au début, ce sont surtout nos proches qui nous rendaient visite mais aujourd’hui, le bouche à oreille fait son œuvre.”

Ce jeudi par exemple, c’est une résidente du home voisin, accompagnée de sa kinésithérapeute, qui est venue se ravitailler en thé. “Chaque fois, je propose à la dégustation un thé, une infusion ou une tisane. C’est l’occasion d’échanger un peu avec les clients.” Difficile de ne pas se laisser tenter par l’un ou l’autre produit dont les senteurs emplissent le magasin.

Pour tous les goûts

”Je propose des thés verts natures ou aromatisés, des infusions et des tisanes, du roobois, du thé noir aromatisé ou non, des thés blancs, des thés oolong, des cafés, du maté ou encore du matcha.” Quelques gourmandises et du miel d’une apicultrice locale viennent compléter l’offre, également étayée d’accessoires tels les thermos, théières, boites à thé et boules à thé.

Aujourd’hui, Carol Dupont reprend plaisir à travailler. “Les lieux sont tels que je les imaginais, je m’y sens bien et je suis heureuse d’y venir chaque jour. Je pense avoir trouvé ma vocation.” Une belle conclusion après une fermeture forcée et la fin d’une activité qui fonctionnait très bien.