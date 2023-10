Le fonctionnaire délégué refuse l'installation de distributeurs Batopin à Cuesmes et Ghlin

La promesse ? Installer des distributeurs à billets facilement accessibles, répartis de façon équilibrés sur l’ensemble du territoire, aux endroits où les citoyens en ont réellement besoin. D’ici la fin 2025, ce sont 2 500 distributeurs qui auront été installés sur 950 sites. Mais dans la commune de Mons, les habitants de Cuesmes et de Ghlin devront patienter.

C’est en tout cas ce qui a été annoncé en commission du logement et des pouvoirs locaux. “[…] Tout le monde n’a pas la possibilité de se rendre dans le piétonnier et tout le monde ne prend pas le train. C’est pour cela que, à Cuesmes et à Ghlin, nous avons un accord avec la ville de Mons pour y placer un dispositif de retrait d’argent”, explique Marie Janart, chief product officer de Batopin.

Relancer les discussions

”Malheureusement, ces deux kiosques ont été refusés par le fonctionnaire délégué. Cela fait déjà plusieurs mois que l’on cherche à avoir une collaboration étroite et à être en dialogue avec les fonctionnaires délégués. Pour Ghlin et Cuesmes, la ville de Mons a bien dit qu’il s’agissait de l’endroit idéal et “normal” pour le citoyen. Nous allons tenter d’en discuter avec le fonctionnaire.”

Les lieux auraient été jugés inadaptés pour des raisons de patrimoine historique. Pour compléter son offre, Batopin poursuit cependant ses investigations afin d’être présent dans et aux abords des grandes concentrations commerciales mais aussi des grands axes et lieux de passage où le citoyen aurait besoin d’argent pour payer son pain ou sa viande.

”Nous voulons être là où les gens bougent, où il y a de la circulation.” Du côté de Jurbise aussi, les investigations sont en cours. “Nous avons étudié six bâtiments, dont une agence bancaire qui n’était pas adéquate pour l’installation que nous souhaitions. Si nous voulons y placer quatre distributeurs, c’est parce que c’est basé sur le nombre de transactions actuellement faites dans cette commune.”

Les surfaces repérées étaient soit trop petites, soit trop étroites. “Nous avons trouvé un emplacement, je peux confirmer que la porte reste ouverte, selon nos horaires, y compris le dimanche. Nous avons conclu cela dans notre contrat de bail.” Bref, de nouveaux distributeurs devraient être installés dans les mois et années à venir.

Dans l’entité de Quévy notamment, le collège communal a marqué son accord sur la convention avec Batopin. Début 2024, un distributeur sera ainsi installé sur la place communale de Givry, en complément d’une borne de recharge électrique.