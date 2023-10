L’ancien hôpital Chambord, situé à Mons, est à vendre : l'acquéreur devra s'engager à préserver la façade

La bâtisse, située face au cimetière de Mons, a été occupée par les religieuses du temps de l’asile Sainte-Anne. Propriété d’Ambroise Paré, elle était aussi la plus ancienne construction du vaste site du Chêne aux Haies. Depuis de longues années, elle n’accueillait cependant plus aucune unité de soins. “Le bâtiment était encore très partiellement occupé, jusqu’à récemment, par des services administratifs et la résonance magnétique”, explique Stéphane Olivier, président de l’intercommunale Gabrielle Passelecq (anciennement CHUPMB).

L’ancienne chapelle était quant à elle utilisée pour le stockage de matériel. En 2014, un violent incendie ravageait les lieux, heureusement sans faire de victime. “Quand ça a brûlé, on a attendu de voir ce qu’on allait faire de ce bâtiment. On s’est demandé si l’on pourrait un jour en refaire des unités de soins ou s’il valait mieux tout abattre afin d’éviter que cela ne tombe totalement en ruine.”

Tout raser ?

C’est finalement l’aspect financier qui a pris le dessus sur la volonté de nouveaux projets. “Il s’est rapidement avéré qu’y développer de nouvelles unités de soins serait bien trop coûteux, le bâtiment n’était plus du tout adapté aux normes actuelles.” La possibilité de tout raser a alors été envisagée avec plus de sérieux.

”C’est finalement le service urbanisme de la ville qui nous a sensibilisés au fait qu’il serait intéressant de conserver au minimum la façade du bâtiment, parce qu’il revêt un caractère architectural et historique important.” L’intercommunale a donc balayé l’idée de faire venir les bulldozers et privilégier la mise en vente.

”On espère qu’un promoteur, par exemple, pourra y développer autre chose, pourquoi pas du logement, tout en s’engageant à préserver la façade actuelle. Nous attendons les différentes offres qui seront formulées”, ajoute le directeur. Pour s’en porter acquéreur, les candidats devront débourser la coquette somme de 650 000 euros. Un investissement important, donc, mais qui permettrait la sauvegarde d’un bâtiment à la très longue histoire.