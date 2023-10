Mons: le chef du restaurant Pane & Olio décroche une prestigieuse récompense en Italie

Cette distinction, baptisée “Collegium Cocorum”, est équivalente au titre de MOF (pour Meilleur Ouvrier de France) chez nos voisins. “Il s’agit vraiment d’une distinction prestigieuse, attribuée aux chefs qui œuvrent à promouvoir la cuisine italienne authentique à travers le monde”, confie le chef Angelo Galasso. “Elle signifie que je suis ambassadeur de la cuisine italienne ici en Belgique.”

Le chef Angelo Galasso se dit honnoré de cette récompense. ©D.R.

Membre de la Fédération italienne des cuisiniers, le chef ne s’attendait pas à un jour prendre part à cette cérémonie extrêmement formelle. “Mon nom a été proposé et j’ai été convié pour entrer dans la grande famille des Cocorum. C’est un honneur car c’est aussi une façon de reconnaître que les produits que j’utilise au quotidien sont de qualité et sont dignes de la gastronomie italienne.”

Par ailleurs, au même titre que d’autres récompenses prestigieuses, ce titre devrait permettre à Pane&Olio de se distinguer davantage encore dans le paysage horeca. “Cela me booste à faire toujours mieux car plus on est connu, plus on a peur de décevoir”, souligne-t-il. “Mais c’est aussi une belle façon de faire la différence face à d’autres restaurants italiens.”

De retour en Belgique avec le précieux sésame, Angelo Galasso entend poursuivre ses activités en cuisine. “Mais je ne pourrais pas porter ma récompense autour du cou car c’est un peu encombrant”, plaisante-t-il. Elle sera donc mise en avant au sein du restaurant, situé chemin du Chêne aux Haies.