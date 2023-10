40 000 euros octroyés au Chêne aux Haies, à Mons, pour pérenniser son projet de pairs-aidants

Ce sont finalement 14 projets qui ont été retenus et qui bénéficieront d’un financement total de 560 000 euros. À Mons, le Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de Mons-Borinage pour le Chêne aux Haies met en place un partenariat avec des experts du vécu. Une initiative destinée à renforcer l’accompagnement vers le rétablissement en formant le personnel et en intégrant des pairs-aidants.

”Depuis quelques mois, nous accueillons déjà au sein de notre structure deux pairs-aidants”, confirme Stéphane Olivier, directeur général de l’intercommunale Gabrielle Passelecq. “Nous sommes l’une des premières structures wallonne à y recourir et à en apprécier les bienfaits.” Concrètement, ces pairs-aidants sont des personnes ayant un passé psychiatrique et qui, à ce titre, sont à même d’épauler d’autres patients vers le rétablissement.

Aussi appelés “experts du vécu”, ils font partie intégrante des équipes de soin et peuvent donc être appelés par les patients comme le seraient un médecin ou une infirmière. “S’il y a eu énormément de questions avant que ces personnes ne rejoignent nos équipes, leur présence est aujourd’hui très bien perçue.” Un projet qui pourra être consolidé grâce au soutien des fonds et de la fondation, puisqu’une enveloppe de 40 000 euros est accordée au Chêne aux Haies.

Former le personnel

”Cet argent va principalement nous permettre de former quelque 350 professionnels au rôle tenu par les pairs-aidants, à la philosophie du rétablissement, qui est une nouvelle tendance en santé mentale qui vise à montrer que l’on peut se rétablir en parallèle d’une guérison. Nous sommes convaincus par les bienfaits de ce projet et souhaitons le pérenniser.”

L’intégration des pairs-aidants au sein des institutions et au sein des équipes soignantes ne s’improvise cependant pas. “Nous nous sommes posé beaucoup de questions, ne serait-ce que lors du recrutement. Alors qu’il est traditionnellement interdit de poser des questions sur la santé mentale, l’entretien avec les candidats portait essentiellement sur leur passé médical. Ce sont des choses auxquelles il faut penser, qu’il faut préparer car c’est assez déroutant.”

Bref, les équipes seront dorénavant mieux formées à l’arrivée de pairs-aidants afin de faciliter les relations d’équipe tandis que des associations seront chargées d’assurer la supervision du pair-aidant afin que ce dernier puisse éventuellement exprimer des difficultés. En 2025, le directeur espère par ailleurs pouvoir organiser un colloque destiné à partager l’expérience de la structure dans un projet qui, à n’en pas douter, devrait faire tache d’huile.