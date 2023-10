Rodéo Urbain à Mons: Saïd B. est toujours détenu, l'incapacité de ses victimes pourrait peser lourd dans le dossier

Poursuivi pour tentative de meurtre sur six personnes et entrave méchante à la circulation, Saïd B. est toujours détenu tandis que l’enquête se poursuit. “De nombreux devoirs d’enquête ont été déposés au dossier”, précisait ce lundi le parquet de Mons. “Il nous manque encore une expertise médicale et la question d’une éventuelle incapacité de plus de quatre mois dans le chef de certaines victimes se pose désormais.”

Le juge d’instruction en charge du dossier sera en effet attentif à ces éléments, qui pourraient venir alourdir un dossier déjà bien chargé. En effet, le conducteur est loin d’être inconnu de la justice. “Il a déjà des antécédents en France. Le dossier judiciaire européen a déjà livré quelques informations qui tendent à confirmer la réalité d’antécédents judiciaires en France mais le juge d’instruction est en attente des décisions judiciaires françaises.”

Des devoirs complémentaires, notamment en matière de téléphonie, sont par ailleurs toujours attendus. Dans ce dossier, certaines zones d’ombre doivent encore être éclaircies. La chronologie des événements doit notamment être retracée. L’homme, de nationalité française et âgé d’une quarantaine d’années, était seul à bord de son véhicule.

Un véhicule qui avait été utilisé comme arme alors que cette nuit-là, une altercation avait éclaté sur la Grand-Place de Mons. Un groupe de personnes s’en était mêlé afin de tenter d’apaiser les esprits. Said B. avait quitté les lieux, avait repris sa voiture – une Ford Fiesta alors garée rue du Miroir – et avait roulé à vive allure en direction de la Grand-Place. Trois personnes extérieures aux événements avaient d’abord été heurtées. Le conducteur avait poursuivi sa route à contresens dans la rue de Nimy, heurtant au passage deux véhicules. Une femme, présente sur place, s’est retrouvée en état de choc.

Le rodéo fou de l’individu s’était terminé au niveau de la rue d’Havré, où il avait percuté une voiture avec à son bord deux personnes. Il avait été repéré et intercepté par la zone de police Mons-Quévy en ville, aux alentours de 5 heures du matin.