Le parc de la ferme Cuche, à Cuesmes, va être réaménagé: les citoyens sont invités à participer au projet

Dans le cadre du subside de la Politique Intégrée de la Ville en Wallonie (PIVW) dont l’objectif est de redynamiser le territoire et ses quartiers, la ville de Mons investira quelque 340 000 euros TVAC pour ce faire. Aujourd’hui, ce parc d’une superficie de 5900 mètres carrés, est renfoncé à l’arrière des habitations et est accessible par une voirie en gravier donnant sur un parking via la rue de Ciply et un chemin entre deux clôtures par la place de Cuesmes (et le Colruyt).

”Ce parc est caractérisé par la plantation le long des chemins par un alignement de marronniers et un chemin GR qui passe à l’arrière de celui-ci”, précise-t-on du côté de la ville de Mons. “Les aménagements à y réaliser devront permettre de renforcer la cohésion sociale au sein de cette zone densément peuplée, où les habitations sont de petites dimensions et où les espaces verts publics sont assez rares et excentrés.”

Une marche exploratoire avec les citoyens

Ils devront également permettre de renforcer la qualité paysagère et la biodiversité de Cuesmes tout en augmentant les connexions dédiées aux modes doux, favorisant les liens entre les quartiers. “Nous en sommes au stade du processus de maîtrise d’usage et plus spécifiquement de participation citoyenne.”

L’auteur de projet a lancé les invitations pour sa démarche de co-création avec les citoyens via une marche exploratoire qui aura lieu le 25 octobre prochain. “C’est la première phase concrète pour le citoyen qui va véritablement participer à la co-construction de ce projet de végétalisation et de verdurisation en plein centre de Cuesmes. L’auteur de projet entame donc son intervention par la phase de participation citoyenne et de construction de projet.”

À terme, la volonté est donc de donner un nouveau souffle à ce parc et de l’étendre afin de proposer des aménagements paysagers, via notamment du mobilier urbain, liés au besoin des habitants du quartier. On notera encore que ce projet vient s’ajouter à d’autres investissements, prévus dans le cadre de la politique des grandes villes. En février dernier, Nicolas Martin (PS), bourgmestre, indiquait qu’un nouveau parc communal verrait le jour à l’arrière de la piscine dans les trois ans.

”Cuesmes est une commune densément peuplée et ce projet traduit ma volonté d’améliorer le cadre de vie de la population et d’investir dans des espaces verts, qui sont bien utiles compte tenu de la densité de la commune”, précise Nicolas Martin, le bourgmestre de Mons. “Ce projet est un des nombreux projets qui vont être menés sur la commune durant les deux prochaines années. Cuesmes fait partie des communes prioritaires du Collège, avec Jemappes et les quartiers du bas de la ville, compte tenu des défis socio-économiques auxquels ces communes doivent faire face et de l’importance de la population. Vu la densité importante de Cuesmes, j’attache une importance particulière à améliorer le cadre de vie des habitants par la création de nouveaux espaces verts et par le réaménagement de ceux qui existent déjà mais qui sont peu qualitatifs.”