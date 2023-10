Semi-marathon de Mons: 30 femmes courront pour la bonne cause

Dans le cadre du semi-marathon de Mons, un groupe de 30 femmes s’est en effet formé pour marcher ou courir afin de soutenir les femmes qui se battent ou se sont battues contre la maladie. Après l’effort physique, entourées de leur famille, elles se retrouveront autour d’un repas proposé au sein du bar Soho, dont l’ouverture est prochainement prévue sur la place du marché aux herbes.

”On reste dans la même lignée que ce que nous avions proposé lors de notre premier afterwork en mai dernier, à savoir proposer aux femmes un moment qui leur est exclusivement réservé”, commente Marie-Laure Beugnies, organisatrice. “En l’occurrence ici, l’idée reste de se retrouver entre femmes mais aussi de pouvoir avoir une pensée pour celles qui doivent se battre ou pour celles qui l’ont fait mais qui ont perdu.”

Récemment touchée par la perte d’une amie des suites d’une maladie, Marie-Laure Beugnies souhaitait en plus soutenir la recherche contre le cancer. “Les participantes ont payé leur participation mais grâce à des sponsors, on va pouvoir reverser des dons au Télévie. On doit vraiment remercier nos sponsors ; Patricia Institut, Doriana Coiffure, FreeBird et Pépit’Oh car ils nous permettent de donner une symbolique importante à cet événement.”

Un événement qui réunira des marcheuses et joggeuses chevronnées mais pas seulement. “Certaines ne sont forcément entraînées mais ont tenu à participer pour faire un clin d’œil à leurs proches. Les participantes ont entre 28 et 65 ans, on touche vraiment toutes les générations tout en mettant en avant la solidarité féminine.”

On notera que le prochain événement “girls only” sera proposé le 9 novembre prochain à Mons et sera axé autour de la mode, de la beauté et du bien-être. “L’objectif sera d’accueillir en afterwork des femmes qui sont bien dans leurs corps et d’autres qui ont besoin de reprendre confiance en elles.” La moitié des places sont d’ores et déjà réservées. Plus d’infos via les réseaux sociaux de “Active Mum by Louméo.”