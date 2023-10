Mons a du talent ! Malika Benjelloun succède à Yannis Marshall en tant que nouvelle prof de danse de la Star Academy

Elle est aussi connue pour avoir travaillé avec de grands noms à l’international, par exemple Robbie Williams, Mickaël Youn ou Justin Timberlake. Diplômée en danse classique et modern jazz, elle s’est tournée il y a plusieurs années vers le hip-hop et la danse contemporaine.

On notera par ailleurs que la danseuse et chorégraphe connaît déjà bien le milieu du télécrochet puisqu’elle avait collaboré sur les prestations des artistes sur la Star Acadamy 2. Jurée pour de nombreux concours nationaux et enseignante dans plus de 35 établissements, elle apportera, à n’en pas douter, une expérience enrichissante aux élèves.

”J’ai l’immense joie et l’honneur de vous annoncer que je serai le prochain professeur de danse de la prochaine saison de la Star Academy”, a-t-elle écrit sur ses réseaux sociaux “Hâte de partager cela avec vous tous et de vous retrouver à partir du 4 novembre sur TF1 !”

Le rendez-vous est donné, reste donc aux téléspectateurs à répondre présent.