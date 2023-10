Le Chalet d'Hiver revient pour une 4e édition à Mons: "cette année, on investit Mons Expo !"

À partir du 17 novembre prochain, tous les vendredis et samedi pendant huit week-ends, les fêtards retrouveront l’ambiance d’un chalet typique de haute montagne. “Il s’agira d’une quatrième édition et cette année, on a proposé d’innover un peu en investissant Mons Expo”, précise Laurent Cascione, organisateur.

Un choix qui se justifie par la proximité des grands axes et la facilité de stationnement, mais pas seulement. “Jusqu’ici, nous avions opté pour des soirées sous chapiteau sur le site du PASS (devenu entre-temps SparkOh !) ou l’abbaye de Bonne Espérance. Tout était fait pour que les participants oublient des conditions climatiques parfois rudes mais de notre côté, la facture énergétique était salée.”

C’est donc indoor que le public sera invité à profiter de l’atmosphère montagnarde. “Ils n’auront absolument pas l’impression d’être à Mons Expo parce qu’on met le paquet sur la décoration, en proposant deux salles – deux ambiances, dont l’une sera plongée dans l’ambiance des années 90 et 2000.” Au programme également, bar à Champagne et Ruffus, gin tonic, cocktails et foodtrucks.

”On vient d’annoncer le lieu et on sent déjà l’engouement du public. Ceux qui ont connu les éditions précédentes savent que ces soirées sont qualitatives. Ce sera encore le cas cette année !” Les lieux pourront accueillir jusqu’à 1000 personnes, obligatoirement âgées d’au moins 21 ans. Une thématique sera proposée chaque week-end et annoncée sur les réseaux sociaux.

D’ici là, l’enthousiasme monte du côté des organisateurs, qui annoncent par ailleurs que des événements seront proposés à chaque nouvelle saison. De quoi créer une communauté fidèle et grandissante.