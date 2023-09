12 nuits de fermeture sur la E42-E19/A7 entre Obourg et Jemappes

Ces travaux porteront sur l’autoroute E42-E19/A7, de Obourg à Jemappes, soit sur 11,5 kilomètres, uniquement en direction de la France. Ils consisteront à enduire toute la largeur de l’autoroute, soit trois voies de circulation et la bande d’arrêt d’urgence, d’un produit hydrofuge pour protéger la structure à la suite de fissures apparues sur certaines zones. Ces fissures seront scellées dans le cadre des opérations.

Afin de limiter l’impact sur la circulation, ces travaux, qui nécessiteront la fermeture d’une portion d’autoroute, se tiendront de nuit et seront divisés en trois phases successives. “Seul le sens vers la France sera concerné par des fermetures qui se tiendront entre 21 heures et 6 heures”, précise la Sofico, qui ajoute encore que pour en assurer la qualité, “ces opérations doivent bénéficier de conditions météorologiques favorables à leur exécution.”

Concrètement, six nuits de fermeture seront nécessaires depuis la sortie 22 “Obourg” jusqu’à l’accès 23 Nimy-Maisières. De 21 heures à 6 heures, les nuits du lundi 2 au dimanche 8 octobre, les usagers circulant sur l’E42-E19/A7 en direction de la France devront quitter l’autoroute à la sortie n° 22 “Obourg”. Une déviation sera mise en place via le R5a et la N552/route de Wallonie afin de regagner l’autoroute à l’accès n° 23 “Nimy-Maisières.”

Trois nuits de fermeture seront ensuite nécessaires entre Nimy-Maisières et l’accès B501/N° 24 Mons. De 21 heures à 6 heures, les nuits du dimanche 8 au mercredi 11 octobre, les usagers circulant sur l’E42-E19/A7 en direction de la France devront quitter l’autoroute à la sortie n° 23 Nimy-Maisières. Une déviation sera mise en place via la N552/route de Wallonie afin de regagner l’autoroute via l’E42/A16 accès n° 26 “Dour/Hautrage”.

Enfin, trois nuits supplémentaires seront nécessaires pour permettre les travaux sur la latérale de l’autoroute, entre la B501 et le R5. De 21 heures à 6 heures, les nuits du mercredi 11 octobre au samedi 14 octobre, les usagers circulant sur l’E42-E19/A7 en direction de la France devront emprunter la voirie parallèle à l’autoroute.