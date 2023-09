La chaîne de supermarchés estimait que ces ordonnances étaient justifiées du fait que les piquets portaient atteinte à la liberté de commerce. Le tribunal leur avait donné raison.

L’avocate des syndicats estimait que les requêtes unilatérales lancées par Delhaize dans tous les arrondissements judiciaires du pays étaient irrecevables sur base de l’article 584 du Code judiciaire. Plusieurs éléments avaient été développés.

Les adversaires

Premier élément, l’identification des adversaires de la marque au Lion. “Dans les ordonnances 4 et 5, Delhaize invoque qu’elle a introduit des requêtes unilatérales car cette société ne peut pas identifier ses adversaires, ce qui est faux. Dans une lettre recommandée envoyée le 14 avril 2023 au président du tribunal de première instance, quatre secrétaires permanents de la FGTB-SETCA se sont présentés comme les adversaires de Delhaize. La société a aussi donné les noms de ses adversaires aux huissiers de justice, lesquels ont signifié à domicile les adversaires”.

L’avocat de Delhaize avait répondu qu’il était impossible d’identifier tous les grévistes compte tenu de l’ampleur du conflit. Déposer une requête unilatérale était donc le seul moyen de réagir.

L’extrême urgence

Deuxième élément développé, l’extrême urgence. Me Pétré soutenait qu’elle n’existait plus car le conflit social a débuté il y a sept mois. “Dès que l’on empêche quelqu’un d’accéder à un endroit, il faut empêcher que cela perdure. Chaque nouvelle ordonnance est justifiée par l’extrême urgence”, avait répondu l’avocat de la marque au lion.

Pour Me Pétré, le dommage irréparable pour Delhaize n’existait pas non plus, car le processus de franchisation des magasins a débuté, trente-deux ont été franchisés et 128 risquent de l’être prochainement.

Droits fondamentaux

Me Henry estimait que quatre droits fondamentaux ne pouvaient pas être bafoués : le droit de propriété, le droit de faire du commerce, le droit des travailleurs et le droit de ne pas faire grève dans le chef des travailleurs. “Ces quatre droits ne peuvent pas être entravés en bloquant l’accès aux magasins. On demande de confirmer qu’il est interdit d’entraver ces droits, que ce soit dans le cadre d’un conflit collectif ou pas”.

L’avocate de la Setca lui avait répondu que l’entrave est l’essence même du droit de grève afin d’inciter l’employeur à s’asseoir autour de la table dans le cadre d’une concertation sociale,

Jeudi, le tribunal a reçu la tierce opposition mais l’a déclarée non fondée. Delhaize a eu gain de cause, une fois de plus.