L'étude acoustique menée par la ville de Mons pour 50 000 euros ne sera pas prise en compte par le ministre Henry

Les résultats obtenus étaient en contradiction avec le discours tenu depuis des années par le Service Public de Wallonie (SPW), selon lequel les normes étaient respectées. Interpellée par cette différence et soucieuse du suivi qui serait proposé pour répondre aux doléances des riverains, Jacqueline Galant a interpellé le ministre de la mobilité et des infrastructures, Philippe Henry (Ecolo).

Ce dernier confirme avait pris connaissance des résultats de l’étude commandée par la ville de Mons et les avoir transmis pour analyse à son administration. “Bien que le bureau d’études soit un bureau d’études agréé, il n’a pas suivi l’ensemble des normes habituelles pour ce type d’études, ni le cadre lié à la Directive européenne 2002/49”, explique-t-il.

Des résultats "non représentatifs" de la situation vécue

Par exemple le fait que les mesures doivent être prises entre 5 et 30 °C, en l’absence de pluie et de vent, à quatre mètres du sol et à deux mètres des façades. “L’étude commandée par la ville de Mons tente de généraliser des situations particulières par des mesures ponctuelles et éphémères en rapportant les résultats obtenus au cadre stratégique wallon qui adopte une vision macroscopique et globale.”

Le ministre ajoute que “la durée des mesures est trop courte que pour représenter les niveaux d’exposition annuels moyens des populations riveraines, ce qui expose les résultats à être influencés par des conditions exceptionnelles et non représentatives des conditions habituelles auxquelles les riverains sont exposés.”

Enfin, il précise que les emplacements choisis par le bureau d’études pour les points de mesure “sont trop éloignés des façades des habitations pour représenter les niveaux de bruit auxquels les riverains sont exposés.” Bref, l’étude commanditée par la ville, sans concertation avec le SPW en vue d’établir un cadre permettant une analyse contradictoire fiable en vue d’évaluer la performance des écrans antibruit, ne peut pas être prise en compte.

”Il n’y a aucune raison de remettre en doute les mesures de bruit ni au niveau de l’A007 à Mons, ni à l’échelle de la Wallonie, qui mettent en évidence que les dispositifs positionnés sur l’ensemble du tronçon situé entre Saint-Denis et Jemappes le long de l’A007 remplissent leur rôle de protection des populations riveraines vis-à-vis du bruit généré par le trafic routier sur cet axe”, estime encore le ministre.

Mauvaise nouvelle pour les riverains, qui espéraient que des mesures soient prises au regard des résultats obtenus par la ville de Mons, et pour cette dernière, qui a dépensé 50 000 euros pour… Rien.