Usine Envirolead à Ghlin : le comité de riverains entend analyser les sols afin de dresser un état des lieux de leur pollution

Cette rencontre au parlement, les riverains en attendaient beaucoup. Quelques jours plus tôt, ils avaient même été reçus en kern afin de présenter leurs inquiétudes et partager quelques données. “Depuis, c’est le silence radio, nous n’avons eu aucun retour”, regrette Gérald Vanderlin, porte-parole du comité de riverains.

”C’est franchement décevant parce que l’on se demande un peu pourquoi on y est allé. On a enchaîné avec une présentation au parlement. Cela a demandé beaucoup d’investissement, d’efforts pour nous afin de présenter quelque chose de clair, structuré, vulgarisé. Ce n’est normalement ni notre métier, ni notre rôle. Ce que l’on constate aujourd’hui, c’est le double discours de la Région wallonne.”

Obtenir un état des lieux

Et de poursuivre : “on essaie de nous convaincre que tout va bien, que les projets industriels qui sont soutenus sont sans risque. Alors que c’est totalement faux. Demandez donc aux agriculteurs voisins de Cometsambre à Obourg ce qu’ils en pensent (une pollution au PCB avait été décelée et certains agriculteurs se sont retrouvés dans une situation insoutenable, NdlR).”

Loin de l’idée de renoncer et de lâcher les armes, le comité entend désormais réaliser une étude sous fluorescence X. “Ce scan XRF nous permettra de déceler la présence de métaux lourds par kilos de terre scannée et d’obtenir un état des lieux de la situation avant l’éventuelle implantation d’Envirolead. Les politiciens ont besoin de chiffres ? Nous allons leur en donner.”

Ce mardi au parlement, les riverains opposés à Envirolead ont présenté leurs argument au parlement wallon. ©D.R.

Pendant une semaine environ, des analyses seront donc effectuées dans les jardins ou sur les terres agricoles des personnes qui se porteront volontaires. “Nous sommes persuadés que nos sols sont déjà saturés en pollution et qu’une industrie comme Envirolead ne fera qu’accentuer le problème.” Est-ce vraiment ce que nos autorités souhaitent ?”

Pour mener à bien cette démarche, le comité a pris contact avec l’ISSeP, l’Institut Scientifique de Service Public. Ce dernier mettra à sa disposition du matériel homologué et sera chargé de recueillir les données. La campagne sera majoritairement financée par le comité mais une quote-part de 30 euros sera réclamée aux participants.

Envirolead : “Nous continuons à avancer dans l’ombre, le projet n’est pas remis en question”

Si les riverains ne baissent pas les bras, du côté d’Envirolead, on reste tout aussi confiant quant à la concrétisation future du projet ghlinois. À ce stade, le travail se poursuit surtout dans l’ombre. François Hanton, directeur commercial, ne se risque pas à avancer de date pour le premier coup de pelle. Mais il affirme que tout sera prêt le moment voulu.

”On a rencontré le kern et ensuite entendu les échanges qui se sont tenus au parlement. Si l’on ne peut que regretter de ne pas y avoir été présent alors que de nombreuses informations erronées ont été avancées par le comité, on a été positivement surpris de la teneur des échanges. L’administration et la ministre ont apporté de nombreux éléments démontrant que le dossier avait été traité avec beaucoup de sérieux.”

”Un permis très exigeant”

Le directeur commercial insiste encore : “Il n’a jamais été question pour nous de prendre des risques quant à la santé de la population ou à l’environnement. Le permis qui nous a été octroyé est extrêmement exigeant. De nombreuses craintes n’ont pas lieu d’être.” A l’approche des élections communale, François Hanton se dit conscient que le projet restera au centre des discussions.

”On n’est pas encore prêt à creuser. On a dû s’assurer que toutes les normes imposées par le permis pourraient bel et bien être respectées lors de la mise en œuvre. Certains investisseurs se sont également manifestés. Nous remettons donc à jour le volet financier du dossier. Le projet n’est pas remis en cause, nous y travaillons toujours.”

La question reste donc plutôt, pour Envirolead, de savoir quand la première phase concrète du projet pourra être lancée. Une fois les premiers coups de pelle donnés – si cela est bel et bien le cas -, les travaux s’étaleront sur deux années.