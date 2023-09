Les animations Evras seront proposées dans l’enseignement provincial, y compris l’enseignement spécialisé

Rarement un décret n’aura suscité autant de craintes et de colère dans le monde de l’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles. Depuis des jours maintenant, les réactions – parfois très violentes, allant jusqu’aux incendies d’écoles – se multiplient à l’égard des animations d’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (EVRAS), obligatoires à raison de deux heures par an en 6e année primaire et en 4e année secondaire.