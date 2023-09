Une première étape majeure franchie dans la concrétisation du nouveau pôle scolaire dans le quartier des Grands Prés

Ce mardi, le conseil provincial était invité à voter l’attribution du lot dévolu à l’école provinciale, signant par la même occasion une première étape dans la concrétisation de cet ambitieux projet, porté par la Province de Hainaut, la ville de Mons et l’intercommunale Gabrielle Passelecq. Ce pôle scolaire représente un investissement de 35 millions d’euros. 1 100 enfants seront accueillis à terme sur les 15 000 mètres carrés du site.

Un projet en plusieurs phases

”Nous sommes partis de trois constats pour penser ce projet. Premièrement, nous devons faire face à une tension démographique et à une demande de places dans l’enseignement secondaire”, précise Pascal Lafosse (PS), député provincial. “Ensuite, en 2026, le tronc communal prévoyant de réorganiser l’enseignement afin de créer un continuum d’apprentissage de la 3e maternelle à la 3e secondaire entrera en vigueur."

Le projet a été dévoilé ce mardi matin. ©D.R.

Enfin, l’actuelle École du Future, située en centre-ville, est à l’étroit et ne peut poursuivre son développement alors que chaque année, une cinquantaine d’inscriptions doivent être refusées. “Rapidement, les discussions ont été lancées avec la ville de Mons et l’intercommunale afin d’adjoindre au projet une école communale et une crèche.” Les deux partenaires rejoignaient ainsi l’aventure.

Une aventure qui se concrétisera par phases, en fonction des contraintes budgétaires et logistiques. À ce stade, le dossier provincial est le plus avancé. L’école devrait en effet accueillir ses premiers élèves dès la rentrée scolaire 2026-2027. “Le marché public sera lancé le 22 septembre et devrait être attribué dans les deux mois. En janvier, le collège sera invité à marquer son accord, après quoi nous enverrons le dossier vers la tutelle”, poursuit Pascal Lafosse.

Une réponse sera à attendre dans le courant de mars 2024, pour une pose de première pierre en mai ou en juin. Le projet de crèche devrait lui aussi aboutir assez rapidement. Ce sont là 48 enfants qui pourront être accueillis, dans un quartier en plein développement. “Notre intercommunale gère déjà sept crèches sur le territoire montois. Grâce au plan Cigogne, ce sont 120 à 150 places qui viendront compléter l’offre”, annonce Stéphane Olivier, président.

Idéalement situé

En effet, deux nouvelles crèches verront aussi le jour à Cuesmes et à Ghlin à l’horizon 2025-2026. Pour le volet “primaire” (200 élèves maternelles et primaires), il faudra en revanche attendre. La ville dépend en effet de la subsidiation possible au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles. “On espère que certains projets qui portent sur la rénovation et non la construction basculeront sur l’enveloppe “plan de relance”, ce qui nous permettrait d’avancer plus rapidement”, explique Nicolas Martin (PS), bourgmestre.

Stéphane Olivier, Catherine Houdart, Nicolas Martin et Pascal Lafosse ont présenté le projet ce mardi. ©E. Brl.

”Il faudra cependant encore patienter quelques mois pour y voir plus clair. C’est en tout cas un projet majeur, comme on en voit très peu en Wallonie, qui participe au dynamisme de ce nouveau quartier des Grands Prés.” Idéalement situé, à deux pas de la gare et des grands axes routiers, le site abritera également un hall sportif de 2200 mètres carrés (3,6 millions d’euros y seront consacrés).

Avec une architecture des plus moderne – impossible à envisager en cœur de ville pour des raisons de cohérence patrimoniale – et une identité résolument souhaitée forte, le pôle scolaire et la bonne collaboration de trois partenaires publics seraient d’ores et déjà cités en exemple au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles. De quoi encourager ceux-ci à aller au bout de leurs ambitions.