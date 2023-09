Projet d’usine de biométhanisation à Hautrage : la ministre promet une "analyse scrupuleuse" des impacts sur la santé et l'environnement

Le projet de l’entreprise CryoAdvise, consistant en la construction et l’exploitation d’une unité de biométhanisation dans l’écozoning d’Hautrage, a été soumis à enquête publique. Cette dernière se clôturera le 20 septembre et a déjà massivement mobilisé les citoyens. L’usine souhaite y produire du bio-LNG ainsi que du bio-CO2 liquide grâce à la dégradation biologique des déchets issus de l’agriculture et de l’agro-industrie, en plus de produire des digestats récupérés du processus.

Dès le début du processus, les citoyens avaient formulé leurs inquiétudes. Et pour cause : il est prévu que Cryo Advise traite 900 000 tonnes de déchets par an, pour une production espérée de 20 000 tonnes de biogaz. 80 % du lisier utilisé sera importé depuis la Flandre. L’usine serait située à 220 mètres des premières habitations, à 180 mètres d’une zone agricole et tournerait 24 heures sur 24, sept jours sur sept.

"Quelles garanties de sécurité pour la santé et le respect du cadre de vie des riverains?"

”De plus, malgré un approvisionnement via les voies fluviales, les Saint-Ghislainois craignent que la soixantaine de camions annoncés qui seraient présents sur les routes de la Région chaque jour pour acheminer le lisier ne nuisent à la mobilité et ne soient à l’origine de nuisances diverses”, ajoute Jean-Pierre Lépine (PS) à l’attention de la ministre de l’environnement, Céline Tellier (Ecolo), qu’il a souhaité questionné.

”Quelles garanties de sécurité pour la santé et le respect du cadre de vie des riverains ont été apportées par l’entreprise ? L’étude d’incidence nous montre que cela engendra peu de nuisances à utilisation “normale”, mais presque rien n’est indiqué en cas d’accidents ou d’incidents. Quel sera l’impact sur les zones agricoles voisines en cas de débordement des cuves – sachant qu’un seul bac de rétention est prévu ? Comment et par qui le digestat sera-t-il utilisé ? Surtout, comment celui-ci sera-t-il acheminé vers les clients potentiels ? Doit-on craindre une augmentation du trafic routier en plus de la soixantaine de camions déjà prévue ?”

La ministre a confirmé que “le site serait repris comme établissement IED et Seveso seuil haut. L’impact principal sur le cadre de vie des riverains est lié aux potentielles nuisances olfactives, aux nuisances inhérentes au charroi et à celles liées aux risques générés par une activité de nature Seveso.” Elle a ajouté qu’il faudrait “également tenir compte des impacts potentiels de l’épandage des digestats de biométhanisation sur les sols agricoles wallons, en matière notamment d’apports d’azote et de leurs effets sur les masses d’eaux de surface et souterraines.”

Les études de risque et d'odeur sont toujours en courss

Une étude de risque a été réalisée en vue d’appréhender au mieux les effets du projet sur le cadre de vie des riverains. “À ce sujet, le SPW ARNE, en particulier la cellule RAM – Risques d’accidents majeurs – qui analysera le projet dans le cadre de la demande de permis, remettra un avis sur celui-ci afin d’appréhender le volet “risque industriel”. De même, l’étude d’odeur réalisée par le bureau Odometric permettra à l’AWAC, qui sera également consultée dans le cadre de cet avis, de fournir, le cas échéant, des conditions particulières de nature à assurer la bonne gestion des émissions atmosphériques ; ou un avis défavorable, le cas échéant.””

À ce stade, aucun de ces avis, en ce compris celui du Département du sol et des déchets, et celui du Département de l’environnement pour la direction des eaux de surface et des eaux souterraines, n’a été réceptionné. “Par ailleurs, l’établissement sera soumis à l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 qui détermine les conditions sectorielles relatives aux installations de biométhanisation. Celui-ci prévoit l’imposition de conditions permettant de prévenir les accidents, et l’imposition d’une norme en matière d’odeurs et sa surveillance.”

Au total, le trafic journalier moyen des poids lourds devrait s’élever à environ 54 véhicules et 108 mouvements. Le trafic journalier moyen par la voie d’eau, quant à lui devrait s’élever – dans la demande de permis – à un peu plus d’un bateau par jour, soit 2,5 mouvements par jour. “Les impacts potentiels directs et indirects de ce projet sur l’environnement et la santé humaine feront, bien entendu l’objet d’une analyse scrupuleuse, avant toute prise de décision par l’administration.”

La ministre ne tranchera qu'en cas de recours

Céline Tellier a rappelé qu’il s’agissait cependant d’un dossier qui est encore soumis à l’autorisation de l’administration en première instance, et pour lequel elle est donc compétente en matière de recours uniquement, s’il devait y en avoir un par rapport à la décision de l’administration, qui est donc toujours attendue.

Bref, à ce jour, rien ne dit que l’usine verra le jour, mais les citoyens entendent surveiller de très près le dossier et tout tenter pour empêcher sa construction. De son côté, Jean-Pierre Lépine a plaidé pour que “les citoyens soient associés au processus décisionnel et aient la garantie de disposer d’informations fiables leur permettant d’évaluer toute nuisance potentielle sur leur environnement.”