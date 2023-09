Bilan touristique estival à Mons: les chiffres communiqués par la ville mis en doute par Georges-Louis Bouchez

Ce succès, la ville l’a notamment attribué aux œuvres de Jaume Plensa, majoritairement exposées en plein air, notamment sur la Grand-Place et au Jardin du Mayeur. Pour Georges-Louis Bouchez (Mons en Mieux), chef de file de l’opposition montoise, il y a un hic. Ce bilan chiffré, il n’y croit pas. Pour ce dernier, il apparaît clair que la ville a gonflé son bilan touristique.

”Si on avait réellement accueilli plus de 400 000 personnes en ville cet été, tous les hôtels auraient affiché complet, les commerces n’auraient jamais désempli et il aurait été impossible de trouver une place en terrasse”, estime-t-il. “Pour estimer ce nombre, la ville annonce avoir utilisé une technique de bornage. Chaque personne qui travaille en ville, qui traversait la place, qui rentrait chez elle a donc été comptabilisée plusieurs fois par jour ? Cela n’a aucun sens de se baser sur ces données.”

”Il faudrait pouvoir comparer les données”

Pour le réformateur, d’autres informations devraient être prises en compte. “Le nombre de tickets pris à l’horodateur, le flux venant de la gare, le nombre de tickets scannés dans les musées,… Pourquoi ne pas comparer la fréquentation estimée avec celle des trois mois qui précèdent l’exposition ? En croisant ces données, on pourrait avoir une vision plus objective de la situation. Ici, encore une fois, comme pour de nombreux grands événements, la ville donne l’impression de faire de la surenchère et de s’inscrire dans une course aux chiffres. C’est absurde.”

Comment ce bilan a-t-il été dressé ? Comment les bornages ont-ils été comptabilisés ? Nous avons posé la question à l’Office du Tourisme VisitMons. “C’est une grande première pour nous d’utiliser cette méthode, qui est par ailleurs déjà plébiscitée ailleurs, à Liège notamment”, explique Natacha Vanderberghe, directrice. “Afin de pouvoir estimer plus précisément la fréquentation de nos événements tout en distinguant l’origine des visiteurs, nous avons rencontré plusieurs sociétés de téléphonie.”

C’est finalement Proximus qui avait été retenue. “Des zones d’analyse ont été déterminées. Les données sont désormais captées via les cartes SIM des téléphones qui circulent dans lesdites zones.” Et il ne faut pas nécessairement être client Proximus pour être pris en compte. “Les données sont extrapolées par l’opérateur. Pour le reste, il est important de préciser qu’il y a des critères d’exclusion qui ont été déterminés.”

Des critères d’exclusion ont été appliqués

Et de préciser : “Les personnes qui passent par les zones d’analyse tous les jours sont exclues car on peut légitimement penser qu’elles y travaillent. De même, il faut rester au minimum 15 minutes dans la zone pour être retenu. Enfin, les résidents ne sont comptabilisés qu’une seule fois. Nous n’avons aucun intérêt à gonfler nos chiffres, que du contraire ! Nous souhaitons simplement disposer de données nous aidant à notre autoévaluation, afin de savoir si l’expo proposée plaît ou non.”

Le succès de l’actuelle exposition n’est par ailleurs plus à démontrer. “Du fait qu’elle soit surtout en plein air, elle attire l’œil, y compris de personnes qui ne viennent pas pour elle initialement. C’est une belle façon d’amener la culture dans l’espace public.” La directrice conteste donc les allégations de Georges-Louis Bouchez mais le rejoint, en revanche, sur un point.

”Nous aimerions effectivement pouvoir établir une comparaison, soit dans les mois qui précédent le lancement d’une expo, soit même d’année en année. C’est notre objectif, mais il fallait bien commencer quelque part. C’est une première expérience et nous comptons la pérenniser.” Utilisée dans d’autres grandes villes, la méthode a malgré tout le mérite d’offrir un comparatif chiffré… Quoi que l’on en dise.