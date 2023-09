Mons : les fêtes de Wallonie seront également organisées sur la place du marché aux herbes

À Mons comme ailleurs, on s’apprête à célébrer les fêtes de Wallonie. Entre musique classique, théâtre de rue et spectacle, la ville a bouclé son programme depuis un certain temps déjà. Du côté du marché aux herbes, les commerçants ont cependant souhaité s’y associer… D’une certaine manière. Des concerts seront ainsi proposés sur la place, du jeudi 14 au samedi 16 septembre.