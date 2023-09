La police débarque chez des Montois, puis chez leur fils six heures plus tard pour trouver des quantités de drogues

Six heures plus tard, les policiers reviennent, mais ils perquisitionnent cette fois le logement situé au cinquième étage, occupé par l’un des trois fils du couple. Ils trouvent des produits stupéfiants cachés derrière les radiateurs et dans le faux plafond. Enfin, du matériel est retrouvé. Les trois fils sont privés de liberté.

Parents blanchis

La chambre du conseil de Mons a prononcé un non-lieu en faveur des parents, mais a décidé de renvoyer les trois frères devant le tribunal correctionnel. Ils ont comparu mercredi matin.

Le ministère public relève que leurs versions ont varié au cours de l’enquête. Les téléphones ont été exploités et des vidéos ont été découvertes, on y voit des individus manipuler de la marijuana. Le substitut du procureur du roi estime que les trois frères sont coupables, et requiert une peine assortie d’un sursis probatoire.

Trois plaidoiries

Me Ronveau représente Georges, le plus jeune des frères, détenu durant cinq mois avant de bénéficier d’une surveillance sous bracelet électronique. “Il est directement passé aux aveux, déclarant que ses frères n’étaient pas impliqués et que le matériel était à lui. Il ne s’est plus fait connaître de la justice et il a régularisé sa situation administrative”, raconte l’avocat, qui plaide une peine de probation autonome.

Me Danneau défend Gérard, lequel est en aveux d’avoir aidé son frère à vendre de la cocaïne, de manière occasionnelle. Il conteste la vente de cannabis. Lui aussi a fait plusieurs mois de détention préventive et il ne consomme plus de drogue depuis sa sortie de prison. L’avocate plaide la suspension simple du prononcé de à condamnation.

Daniel, le plus jeune, est le premier à avoir touché à la drogue. “Il a toujours travaillé, mais une blessure au dos l’a empêché de poursuivre son travail de chauffeur routier. Pour atténuer les douleurs, il a consommé du cannabis”, explique Me Radelet. C’est lui qui occupait l’appartement du 5e étage. “La preuve qu’il ignorait ce que faisaient ses frères, c’est qu’il aurait eu le temps de se débarrasser de la drogue, car les policiers ont perquisitionné son appartement, six heures après celui de ses parents”. L’avocat plaide l’acquittement du prévenu.

Les avocats notent que ces gens sont nés en Albanie et qu’ils se sont parfaitement intégrés à la société belge, ce qui n’est pas toujours le cas avec des Albanais impliqués dans des trafics de stupéfiants.

Jugement le 4 octobre.