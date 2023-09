La construction d’un centre de formation en éco-technologie sur le site des Laminoirs de Jemappes pourrait bénéficier de subsides supplémentaires

C’est donc un dossier conséquent et bien ficelé qu’est en train de peaufiner la Ville de Mons pour redonner de la superbe au site des Laminoirs de Jemappes. En plus de réhabiliter ce lieu historique de la deuxième commune la plus importante du grand Mons, le projet de la Ville permettra de former des personnes peu qualifiées dans divers domaines dont celui de la construction grâce à son centre de formation en éco-technologie.

Une attention particulière portée sur Jemappes

”Jemappes fait l’objet d’une grande attention de la part du collège communal. Nous y multiplions d’ailleurs les investissements et les initiatives privées. Des fonds européens conséquents ont déjà été obtenus pour la construction d’un centre de formation pour les nouvelles technologies. Ce dernier s’implantera sur le site des Laminoirs de Jemappes dont il signe le début de la réhabilitation. Le permis d’urbanisme est d’ailleurs en cours d’instruction. Nous remettrons prochainement notre position dans le cadre de la demande dont la décision finale relève de l’autorité régionale”, rappelle Nicolas Martin, bourgmestre de Mons (PS).

La Ville qui ne compte pas s’arrêter en si bon chemin puisqu’un autre subside pourrait bien être obtenu pour aller encore plus loin dans ce projet de réhabilitation et d’insertion des personnes peu qualifiées. À travers l’appel à projets “L’Europe a du talent. Mais les talents doivent être cultivés.”, l’Europe entend en effet soutenir les autorités urbaines à expérimenter de nouvelles réponses innovantes aux défis locaux liés au développement urbain durable.

”Les processus et les résultats de l’expérimentation seront suivis par des villes partenaires d’autres pays afin de soutenir et de renforcer la transférabilité et la reproductibilité des solutions innovantes testées dans toute l’UE. Il s’agira donc d’un projet qu’on devra développer sur le site des Laminoirs et pour lequel nous devrons partager les expériences et les résultats avec d’autres villes européennes”, explique Nicolas Martin.

De nombreux critères respectés

Le budget dédié pour chaque projet peut atteindre cinq millions d’euros financés à 80 % par l’Europe et à 20 % en fonds propres. Sur ces cinq millions d’euros, un million d’euros sera dédié à la construction d’une infrastructure utile au projet, le solde se répartissant entre l’ensemble des partenaires du projet pour mener à bien les actions proposées dans le cadre de l’appel à projet. La Ville de Mons entend bien évidemment prétendre à ses subsides et, d’après nos informations, remplirait toute une série de critères déterminants dans l’octroi ou non des subsides. Si elle venait à être sélectionnée, la Ville marquerait alors une nouvelle étape importante dans son processus de réhabilitation des Laminoirs.

”Il s’agit de compléter les investissements déjà engrangés sur ce site stratégique, particulièrement au niveau du centre de formation. Il s’agira donc de réintégrer les citoyens qui en ont besoin dans le marché du travail par une économie circulaire et solidaire, fédérée par un lieu d’échange de savoirs basé sur la formation et les talents locaux. Tous les secteurs, et en particulier le secteur de la construction et la population locale, seront impliqués dans la conception, la construction et la vie du projet”, conclut Nicolas Martin.

Le projet proposé implique donc la création d’un lieu d’échange et d’expérimentation des pratiques liées à la déconstruction de bâtiment et à l’économie circulaire. Cette plateforme est considérée comme un levier potentiel supplémentaire pour le site des Laminoirs de Jemappes. À ce stade, le projet est en cours d’élaboration en vue du dépôt de candidature fixé, par l’Europe, au 5 octobre prochain.