Un bilan touristique “exceptionnel” : 423 000 visiteurs sont passés par Mons cet été

”Le premier bilan de l’été à Mons que nous avons pu établir est largement positif, malgré une météo pas toujours clémente, avec un total de visiteurs qui est estimé à 423 000 visiteurs, ce qui est exceptionnel !”, se réjouit Nicolas Martin (PS), bourgmestre. “Avec cette nouvelle édition de “Destination Mons”, nous avons voulu proposer un programme riche et varié en animations et activités sur l’ensemble du territoire montois, y compris dans les communes fusionnées.”

Objectifs atteints puisque les musées du Pôle Muséal ont accueilli près de 281 000 personnes ces deux derniers mois. “L’exposition “Jaume Plensa, la part du sacré”” se déroulant majoritairement en extérieur, nous avons fait appel aux services de Proximus pour comptabiliser les visiteurs. Il en ressort que le nombre de visiteurs dans les divers lieux d’exposition (Grand-Place, Jardin du Mayeur, Salle Saint-Georges et Collégiale Sainte-Waudru) s’élève à 238 000 visiteurs.”

+ 58% de touristes au guichet de VisitMons

Le succès de ces expositions, et de celle-ci en particulier, a par ailleurs des répercussions positives sur la fréquentation des autres sites muséaux puisque la ville observe une augmentation du nombre de visiteurs sur chaque site entre l’été 2022 et l’été 2023. “Au-delà des chiffres, ces expositions ont évidemment des répercussions sur la découverte du patrimoine majeur de notre belle Cité ainsi que sur la notoriété globale de la Ville à travers la multitude d’articles parus dans la presse nationale et internationale. Mons se révèle, toujours un peu plus, être une ville de patrimoine où l’art contemporain peut y trouver un formidable terrain de jeu.”

Du côté de l’Office du tourisme, ce sont plus de 10 000 visiteurs qui se sont présentés au guichet, soit une augmentation de plus de 58 % par rapport à 2022. “Cette augmentation s’explique par le nombre d’activités proposées cet été et principalement par la tenue de deux expositions en plein air (La beauté sauvera le monde de Thierry Suzan dans le parc du Beffroi et La part du sacré de Jaume Plensa dans divers lieux de Mons), faisant de visitMons le point central d’information et de billetterie.”

Des touristes Belges, mais pas seulement

Un profil des visiteurs a par ailleurs pu être établi sur base de diverses informations. Ceux-ci étaient majoritairement belges, confirmant ainsi la proportion de 70 % de touristes belges, 30 % de touristes étrangers déjà établie en 2022. Les visiteurs belges venaient pour 74 % d’entre eux de Wallonie, 20 % de Flandre et 6 % de Bruxelles. Les visiteurs internationaux, quant à eux, venaient pour moitié de France (50 % des visiteurs étrangers), suivie ensuite par les Pays-Bas, l’Allemagne et la Grande-Bretagne.

La location de vélos a également rencontré également un franc succès puisque plus de 170 vélos ont été loués cet été via visitMons. Du côté des établissements HORECA, on enregistre une augmentation d’environ 10 % de la fréquentation par rapport à 2022. Et, en termes d’hébergements à Mons, les hôtels ont enregistré cet été un taux de remplissage moyen d’environ 83 %, soit à peu près le même score qu’en 2022.

De nombreuses animations ont été proposées tout au long de l'été, à Mons et ailleurs. ©Ville de Mons / Oswald Tlr.

Les événements ponctuels proposés dans le cadre de Destination Mons ont eux aussi connu un vif succès, attirant plus de 67 000 personnes tout au long de l’été : 8 000 personnes ont pris part aux sept DJ Afterworks, 4 000 visiteurs ont profité des caravanes aux chansons, du jazz et du rire à Jemappes, Saint-Denis, Obourg et Harmignies. 2 000 personnes ont participé aux estivales de Trolls&Légendes tandis que 5 500 personnes ont pris part à la seconde édition du Mons Sunset Festival.

La deuxième édition des célébrations du 21 juillet a rassemblé 5 000 personnes tandis que 600 personnes ont profité du concert de clôture de Destination Mons à Sainte-Waudru. Enfin, notons encore que l’événement Team Gros Lard a attiré environ 12 000 participants, et la Journée du Temps Libre environ 2 500 participants. “D’autres événements ont eu lieu comme les animations de rues (fanfares et artistes), les Summer Danse ou encore les Apéros Montois qui ont rencontré un franc succès, accompagnés des Jardins éphémères ainsi que des Jardins d’été. Bref, la programmation estivale, cultuelle et événementielle 2023 “Destination Mons” a atteint son principal objectif : partager un bel été à Mons !”, conclut Nicolas Martin.