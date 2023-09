Mons : la piscine de l’Athénée Provincial Jean d’Avesnes pourrait un jour rouvrir ses portes

”La difficulté réside dans le fait de trouver le marché public adéquat”, précise Pascal Lafosse (PS), député provincial. “Ce n’est plus le rôle des pouvoirs publics que de gérer des piscines, encore moins dans les établissements scolaires. Nous nous tournons donc vers un partenariat public-privé (PPP). Il s’agit d’une première, c’est donc assez sensible. Nous sommes épaulés par un bureau d’avocats afin de respecter toutes les règles inhérentes aux marchés publics et nous assurer de ne laisser aucune possibilité de recours.”

Il y a deux ans, la piscine appartenait encore à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle est revenue dans le giron provincial en même temps que le hall omnisports, pour lequel d’importants investissements ont déjà été consentis. “La FWB avait préféré vider la piscine que d’investir des budgets colossaux pour l’entretenir et la remettre aux normes. Le problème, c’est qu’au niveau légal, une fois qu’une piscine est fermée plus de X temps, il faut pratiquement repartir de zéro.”

Rentabiliser la piscine grâce au partenaire privé

Objectif, répondre aux nouvelles exigences et normes de sécurité. “C’est évidemment une bonne chose, mais cela complique les choses à notre niveau. La volonté est cependant là : d’une part parce que réformer le bassin et le combler coûterait une fortune, et d’autre part parce que dans un établissement où l’on valorise les formations sports-études, disposer de sa propre piscine serait un atout non négligeable.”

Plus globalement encore, ce serait un plus pour la région. “Nos élèves ne devraient plus aller ailleurs, ce qui libérerait des disponibilités dans les autres piscines de la région mais surtout, le partenaire privé serait chargé de rentabiliser la piscine en l’ouvrant à des publics hors scolaires. Des cours de natation pourraient y être donnés par des clubs, des privés. Alors que l’on manque cruellement d’infrastructures dans la région, ce serait une très bonne chose pour l’apprentissage de la natation chez les jeunes.”

Compte tenu des obstacles à franchir, pas question pour Pascal Lafosse de se prononcer sur un éventuel calendrier, ni même sur un budget. Il reviendra cependant à la Province d’assumer les coûts liés aux travaux de la structure. Il faudra, en plus du reste, s’assurer que les vestiaires ne soient plus communs au hall omnisports afin d’éviter un accès à ce dernier et ainsi réduire les risques de dégradations. De même, le site devra rester accessible en dehors des horaires scolaires.

”Nous devrons cibler nos priorités, déterminer les horaires d’occupation des lieux, fixer les tarifs d’accès pour nos élèves pour qu’ensuite, le partenaire privé puisse gérer et rentabiliser les lieux. Tant que l’on n’a pas ça, c’est compliqué. Une fois que le marché public sera lancé, les choses pourraient cependant aller vite, car le partenaire privé réalisera les travaux et ne sera, lui, pas tenu de respecter les règles de marché public.” Pour l’heure cependant, les élèves devront toujours se déplacer vers les piscines de la région… Et cela pourrait encore être le cas pendant quelques futures années scolaires.