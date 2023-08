Une perquisition menée dans une habitation par la zone de police Mons/Quévy suite à un flagrant délit de vente de stupéfiants

"Les contrôles de deux véhicules suspects et des personnes à leur bord ont conduit à une perquisition de l'habitation. Lors de celle-ci, nos équipes ont constaté que ce lieu servait également de commerce d'objets divers", indique la zone de police de Mons/Quévy. Lors de la perquisition, les policiers ont découvert plus de 2 kilos de cannabis ainsi que plus de 75 grammes de résine de cannabis. 12 500 euros en petite coupure se trouvaient également dans l'habitation. Des graines destinées à la plantation de cannabis s'y trouvaient aussi.

La drogue n'était pas le seul trafic réalisé par les occupants de l'habitation. 287 parfums destinés à la vente, un taser et un coup de poing américain, du matériel de vente (briquets, feuilles à rouler, cartons, effriteuses) et duu matériel informatique (PC portable, tablettes et téléphones portables) ont également été retrouvés.

"Après les divers devoirs réalisés par nos policiers, le suspect a été présenté à la Juge d'Instruction qui a pris la décision de l'incarcérer. Notre Zone de Police démontre, une fois de plus, son combat quotidien contre le trafic de stupéfiants, l'une des priorités de notre Plan Zonal de Sécurité 2020-2025", conclut la zone de police de Mons/Quévy.