Les emplacements PMR trop souvent squattés par des usagers valides : la ville prône la “tolérance zéro” à leur encontre !

Malheureusement, celles-ci ne suffisent pas toujours. Le groupement a de ce fait décidé d’interpeller les autorités locales. Une rencontre entre ce dernier, le bourgmestre et plusieurs échevins (mobilité, travaux notamment) s’est tenue afin d’évoquer différentes problématiques. En matière de stationnement, Nicolas Martin (PS) a ainsi rappelé sa ferme volonté de faire respecter la loi.

”Depuis le début de l’année, en quatre temps, le bourgmestre a pu rencontrer individuellement les 350 policiers qui composent la zone de police de Mons-Quévy”, confirme-t-on du côté du service communication de la ville. “À chaque policier, il a rappelé sa position quant à la problématique, c’est-à-dire l’application d’une tolérance zéro à l’encontre des personnes qui squattent des emplacements PMR sans en avoir le droit."

"La Belgique est à la traine"

Les excuses du type “je n’en ai que pour cinq minutes”, “je n’avais pas vu le panneau” ou encore l’utilisation de la carte PMR d’un proche ou d’un parent, les personnes à mobilité réduite n’en peuvent plus. “Nous sommes bien conscients de la problématique et nous faisons notre possible pour apporter des solutions. La ville n’a cependant pas toutes les cartes en main. Il est primordial que les actions soient concertées avec les TEC, la SNCB, la région wallonne.”

Et de poursuivre : “A chaque réunion réunissant ces acteurs, le point est remis à l’ordre du jour. Ce n’est pas un problème que la ville de Mons balaie, loin de là. Nous sommes conscients du manque de respect de certain, du manque d’aménagements au bénéfice des PMR. De manière plus générale, nous ne pouvons que constater que la Belgique dans sa globalité est à la traîne en la matière. Si l’on compare notre situation avec celle de pays voisins, il apparaît clair que nous ne sommes pas dans les bons élèves.”

Le constat est posé. Reste, désormais, à agir pour inverser la tendance. “Nous n’avons pas de recette miracle mais chaque année dans le cadre du budget travaux, 300 000 euros sont dédicacés aux aménagements PMR. Cela prouve notre engagement et notre volonté d’améliorer les choses.” Du côté des principaux intéressés, on s’est donné pour mission de répertorier les parkings les plus problématiques afin de transmettre la liste à qui de droit. Avec l’espoir que peut-être, les choses bougent un peu.