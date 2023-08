Les DJ Afterwork prolongés d’une date : la dernière édition aura lieu le 31 août

D’abord proposée dans différents quartiers du centre-ville puis partagé entre le parc du beffroi et les anciens abattoirs, c’est bien sur le premier site, exclusivement, que la programmation 2023 s’est concentrée. Une façon pour le public de profiter d’un cadre dépaysant, avec vue imprenable sur la ville de Mons, tout en profitant de l’exposition de Thierry Suzan, “La beauté sauvera le monde”.

Malheureusement, Belgique oblige, toutes les dates n’ont pas pu être honorées. Au total sept étaient prévues, soit trois en juillet et quatre en août. Deux ont dû être annulées, dont la supposée dernière date ce jeudi 24 août. Les intempéries et les orages ont en effet poussé les autorités à annuler l’événement afin de ne prendre aucun risque. On imaginait de toute façon assez mal les Montois se ruer dans le parc alors qu’il pleuvait à verse.

Une dernière date sera dès lors proposée, en guise de compensation, ce 31 août prochain. L’occasion de fêter dignement la fin de la saison. Reste cependant à espérer que cette fois, la météo soit de la partie.