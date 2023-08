Le comité “non à Envirolead” a rencontré le ministre Borsus : “Un kern va être organisé pour que nous puissions défendre nos arguments !”

”Le ministre nous a laissés parler, nous a écoutés avec beaucoup d’attention et nous a questionnés lorsqu’il souhaitait éclaircir certains points”, explique Cédric Marchale, riverain. “De son propre aveu, certains points du dossier lui avaient échappé. Notamment la position géographique de l’usine et le fait que la cheminée, telle que prévue, soit à peine plus haute que les terres de Jurbise. Conséquence, les retombées ne seront pas dispersées avant de toucher Jurbise.”

Un kern avant une présentation au parlement

La mobilité et les complications liées à un charroi dense, sur des voiries inadaptées ou déjà soumises à un trafic chargé, ont également fait partie des points d’attention. Dans ce dossier, deux ministres ont accordé le permis au groupe Envirolead : le ministre Borsus, mais également la ministre de l’environnement, Céline Tellier (Ecolo). “Notre objectif était de prouver au ministre que le projet n’a pas sa place dans la région du fait sa localisation et d’insister sur le fait que chaque usine respecte peut-être individuellement des normes imposées, mais qu’un effet cumulatif est dévastateur pour la santé des citoyens.”

Le comité estime, aujourd’hui, avait fait plus que cela. “Nous allons être reçus en kern. Le ministre-président, la ministre Tellier et le ministre Borsus nous recevront le 7 septembre prochain. C’est une étape primordiale, du jamais vu. C’est la preuve que notre comité parvient à mobiliser et à attirer l’attention de plusieurs ministères Ces entretiens sont déterminants, tout comme notre présentation au parlement, prévue le 12 septembre.”

Pas question, bien entendu, de crier victoire. Mais le comité se dit reboosté et confiant. “Nous avons été entendus et, surtout, écoutés. Le ministre s’est engagé à apporter des réponses à certaines de nos craintes et interrogations le 7 septembre prochain. Nous pensons qu’il a été réceptif à nos échanges. Nous attendons désormais de voir quelle suite leur sera donnée.”

On notera encore que le comité organisera un souper ce 26 août afin de récolter les fonds nécessaires à la poursuivre des démarches administratives et juridiques. À ce jour, 170 personnes ont d’ores et déjà prévu de faire le déplacement. 300 autres profiteront de la livraison du repas. Preuve que d’une façon ou d’une autre, les habitants souhaitent soutenir la mobilisation.