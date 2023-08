De plus en plus d’adultes sur les bancs des auditoires de l’UMons et de l’UCLouvain FUCaM Mons

À L’UCLouvain FUCaM Mons, une réunion d’information vient d’ailleurs d’être organisée à leur attention. Ils étaient une centaine à y participer et à se renseigner sur les options qui s’offrent à eux. “Ces dernières années, on a de plus en plus mis l’accent sur les formations en horaire décalé proposé sur nos campus de Mons et de Charleroi”, explique Nicolas Hurtado De Jésus, conseiller à l’information sur les études et à la VAE (Valorisation des acquis de l'expérience).

Une fréquentation en hausse

”C’est une bonne chose car l’on constate en effet une fréquentation de plus en plus importante de ces cursus. On y retrouve d’ailleurs des profils très différents. Dans la majorité des cas, il s’agit de personnes ayant déjà un diplôme de bachelier, qui ont déjà une carrière et des responsabilités. Pour évoluer dans leurs fonctions, et notamment d’un point de vue salarial, elles ont besoin d’un master. Ce sont des personnes qui sont bloquées dans leur ascension, faute du diplôme requis par rapport à un barème par exemple, ou qui ne sont pas payées en adéquation alors qu’elles effectuent déjà le job d’un équivalent master.”

Certains adultes en reprise d’étude effectuent la démarche en vue de changer de carrière. “Ce n’est pas le cas le plus courant mais bien entendu, ça arrive. Ils souhaitent totalement se réorienter et changent de ce fait de domaine. Enfin, on accueille aussi des personnes qui ont, pour diverses raisons, arrêté un cursus supérieur, qui ont travaillé plusieurs années en n’ayant que le CESS en poche.” Pour ces personnes, des solutions existent pour ne pas tout recommencer à zéro.

Valoriser l’expérience

”La VAE permet, dans certains cas, à des adultes d’entamer directement un parcours en master alors qu’elles n’ont pas terminé de bachelier. Il s’agit ici de valoriser l’expérience acquise tout au long de leur carrière. Il ne s’agit pas de brûler les étapes et de les envoyer dans le mur mais si leur profil le permet, il s’agit d’une belle alternative pour eux.” Ces différents profils, on les retrouve également du côté de l’Université de Mons.

”Quand on parle d’adulte en reprise d’étude, on a parfois l’image du quadragénaire ou du quinquagénaire qui change de carrière mais ce n’est pas du tout la majorité des cas”, précise d’emblée Laurent Lefebvre, vice-recteur à l’enseignement pour l’UMons. “Il peut aussi s’agir de jeunes qui viennent de quitter l’enseignement secondaire mais qui, pour des raisons financières par exemple, font le choix de travailler en journée tout en suivant des cours en soirée et le samedi matin.”

Là encore, à l’UMons, on constate ces dernières années une hausse de la fréquentation de ces horaires décalés. “Le marché du travail est de plus en plus exigeant et les travailleurs ont besoin de se former, d’actualiser leur savoir. On a aussi de plus en plus de personnes en totale reconversion professionnelle. Cela demande de l’organisation, de l’investissement de notre côté mais il est primordial pour nous de pouvoir répondre à la demande et de coller au maximum à la situation de chacun.”

On notera que la majorité des cas en horaire décalé sont donnés sur le campus de Charleroi mais que des formations “en horaire adapté”, destinées à des personnes complétant une formation universitaire, sont aussi proposées.