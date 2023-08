Stationnement gratuit à Mons : la mesure ne devrait pas être prolongée

Les premiers bénéficiaires, comme le groupe d’opposition Mons en Mieux, ont déjà émis le souhait que cette mesure soit poursuivie dans le temps. Cela ne devrait cependant pas être le cas. “Elle reste valable jusqu’au 31 décembre prochain mais la majorité des travaux en cours seront terminés dans le courant du premier trimestre 2024”, explique la porte-parole de la ville. “Cette mesure a été prise pour répondre, dans une certaine mesure, aux embarras provoqués par la tenue de ces chantiers. Elle n’a pas vocation à être maintenue indéfiniment.”

Et pour cause : elle représente un coût important pour la ville. “Il faut bien se dire que c’est la ville qui assure pour l’instant le coût de cette disposition qui concerne toutes les places payantes du centre-ville. L’impact budgétaire est important, c’est une source de recettes en moins. Si la mesure devait être maintenue, cela fera l’objet de discussions sérieuses au niveau du collège communal, mais les éléments sont tels que cela ne justifie pas.”

Si aucune donnée chiffrée n’est à ce jour disponible pour évaluer l’impact positif de la mesure sur le commerce montois, la ville le souligne malgré tout. “Bien entendu, sur le terrain et plus particulièrement du côté des commerçants, on plébiscite cette mesure de gratuité et on la salue. La mesure a été appréciée et tout le monde souhaiterait pouvoir la maintenir dans le temps. Mais pour toutes les raisons déjà évoquées, cela paraît difficilement possible.”

Un retour à la normale, avec un mixe de stationnement gratuit et payant, en voirie et en parkings sous-terrain, en centre-ville ou en périphérie, est donc à attendre dès le 31 décembre prochain. Les automobilistes profiteront cependant toujours de 30 minutes de stationnement gratuit en rue et d’une heure gratuite dans les parkings couverts.