Rénovation des tunnels de Mons : des chantiers progressivement menés

”Le diagnostic des tunnels réalisé en 2019 a permis de mettre en évidence une série de travaux à réaliser dans les tunnels wallons, tant au génie civil qu’au niveau électromécanique afin de permettre une modernisation de ceux-ci”, a précisé ce dernier. “Concernant la province du Hainaut, les principaux tunnels gérés par le SPW et la SOFICO sont situés dans la région de Charleroi, Mons et Mouscron.” Et ceux-ci nécessitent bien l’une ou l’autre intervention.

En effet, d’un point de vue génie civil, la majorité de ces tunnels datent des années 70 ou 80 et sont équipés de panneaux de bardages. “Afin de pouvoir préparer les marchés de réhabilitation, les parois doivent être inspectées et donc être accessibles. Pour ce faire, les Directions territoriales de Mons et Charleroi ont passé des marchés d’investigations visant à démonter les bardages et à procéder à l’auscultation des parois. Au niveau de Mons, les démontages sont en cours.”

Pour les tunnels les plus longs, la mise en œuvre d’une protection au feu est nécessaire, ce qui nécessite une coordination entre les travaux de génie civil et ceux d’électromécanique afin de limiter les interfaces et donc les coûts de rénovation. D’un point de vue électromécanique, la majorité des tunnels doivent aussi être réhabilités en profondeur en raison de l’âge des équipements tels que les ventilateurs, cabines haute tension et basse tension, éclairage ou encore groupe électrogène.

”Des opérations de relamping ont déjà débuté en raison de la fin de production de certaines ampoules ainsi qu’en raison de problème d’alimentation”, poursuit le ministre. Plusieurs tunnels (Léopold, Chasseurs à pied, Régnier au long Col, Université) ont déjà fait l’objet de relamping mais les travaux devront se poursuivre. En 2024, le changement du garde-corps et de la pierre de taille du tunnel Léopold est ainsi planifié, comme la mise en place du nouveau bardage au niveau des rampes d’accès au tunnel. Dans les prochaines semaines, des interventions sont également prévues au niveau de la trémie du tunnel des Chasseurs à pied (RN50).

Enfin, à la question de l’entretien et de la sécurisation des tunnels piétons, dont l’état est “souvent critiqué par les Montois et Montoises qui ne s’y sentent pas en sécurité”, le ministre a affirmé que “des interventions sont prévues via le bail d’entretien.” Il s’agira de réparer les dalles, de réparer les bétons, de les remettre en peinture. Des travaux de modernisation de l’éclairage sont également en cours.