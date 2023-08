”Leur rêve est devenu mon cauchemar” : les gérants des “Portes de l’Horreur” ont saccagé la surface commerciale et l’appartement qu’ils louaient

Les murs, les sols et plafonds ont été recouverts de faux sang, tant au niveau de la surface commerciale de 500 mètres carrés que de l’appartement. Les châssis, les vitres ou encore les radiateurs n’ont pas été épargnés. Des parties de décors ont par ailleurs été abandonnées sur place. “Lorsque j’ai été contacté par ce couple, le gars m’a annoncé qu’il voulait réaliser le rêve de sa femme, qui était d’ouvrir une maison de l’horreur”, explique Fabio Lavalle. “Il m’a présenté ça comme une salle de spectacle. Halloween approchait à grand pas et je trouvais le concept sympa. Je leur ai donc loué la surface et l’appartement à l’étage.”

Le loyer n'était plus payé

De septembre à décembre, l’établissement a accueilli du public. “Et puis sans prévenir personne, pas même sur la page Facebook, l’activité a été interrompue du fait de problèmes de santé de la gérante. À cette époque, le loyer était encore payé, même s’il y avait beaucoup de retard. Connaissant la situation, et parce que j’ai été trop con (SIC), je leur ai proposé de ne payer que 1 700 euros de loyer au lieu des 2 500 euros. La fermeture était censée être temporaire et ils voulaient relancer l’activité. Ils ont finalement encore payé un mois ou deux, avec retard, avant de ne plus donner aucun signe de vie.”

Depuis près de quatre mois, plus aucun loyer n’a été versé. “Je ne parviens plus à joindre quiconque, ils font les morts. Je me suis dit qu’il y avait un problème et j’ai tenté, à plusieurs reprises, de me rendre sur place. Ce mardi, j’ai croisé quelqu’un qui sortait justement de l’établissement. C’est visiblement quelqu’un qui gère les affaires du couple. Il m’a laissé entrer et là… Le choc, le carnage total. Tout est à repeindre et à remplacer. Ils sont allés jusqu’à clouer dans le parquet et le plafond des cloisons.”

Dépité, le propriétaire estime en avoir pour 30 000 à 40 000 euros de travaux. “Il y a au moins quatre ou cinq conteneurs nécessaires pour débarrasser tout le bordel qu’ils ont laissé. Un grand minimum de 40 % de la surface commerciale va devoir être totalement refaite. Quant à l’appartement… Je peux repartir de zéro, il est totalement saccagé. Je ne vais pouvoir conserver que les murs, qui devront évidemment être repeints. À ces frais s’ajouteront du stress, du temps, de l’énergie. Et des taxes réclamées par la ville de Mons pour bâtiment inoccupé. Si j’ai eu envie de partager mon expérience, ce n’est pas pour me plaindre mais pour montrer la réalité derrière le statut de propriétaire.”

Et de poursuivre : “les gens pensent parfois que tout est rose, qu'on se contente de percevoir un loyer mais pas du tout. Leur rêve est devenu mon pire cauchemar. Quand on est confronté à pareille situation, il faut avoir les nerfs solides pour ne pas s’effondrer. Comment peut-on détruire de la sorte ce qui appartient à d’autres ? J’ai envisagé une action en justice mais rien ne bougera avec un ou deux ans, pendant lesquels je ne pourrais pas relouer la surface, et cela me coûterait très cher, sans garantie qu’ils aient les moyens de remettre les lieux en état.”

Ce qu'il reste de la surface commerciale. ©D.R.

Aujourd’hui, Fabio Lavalle tente de garder le moral malgré tout. “Cela me servira de leçon… J’aurais dû, ou j’aurais pu m’en douter. J’ai cru qu’ils allaient simplement aménager une salle de spectacle. J’ai fait confiance et je me retrouve à payer pour cela.” Ce mercredi, nous avons tenté de joindre les gérants mais le numéro communiqué sur la page Facebook des Portes de l’Horreur n’est plus attribué.