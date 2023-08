Le camion utilisé pour reboucher les nids-de-poule à Mons suscite l’intérêt du SPW

En septembre 2022, la ville de Mons présentait ce qui s’apparente à un outil révolutionnaire : un camion de projection à tarmac. Utilisé pour combler les nids-de-poule, il permet une intervention ciblée et rapide, sans avoir à bloquer l’ensemble d’une voirie. Les réparations effectuées sont estimées cinq fois plus durable que lors d’une réparation à froid, effectuée de manière “traditionnelle.” Il n’en fallait pas plus pour que l’outil suscite l’intérêt.