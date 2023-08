La fontaine de la place de la Grande Pêcherie n’est qu’une première : “les lieux sont choisis en fonction de nombreuses contraintes techniques”

Certains Montois s’interrogent cependant sur la localisation de cette première fontaine, regrettant qu’elle ne soit pas située dans un lieu de plus grand passage encore. “Derrière cet outil, il y a des contraintes budgétaires mais aussi et surtout techniques”, explique la porte-parole de la ville de Mons. “Ce sont ces contraintes techniques qui poussent les services à opter pour tel ou tel lieu au détriment d’un autre. Dans le cas présent, c’est la nature du sol qui a pesé dans le choix de l’installer sur la place de la Grande Pêcherie.”

Et de préciser : “Lorsque l’on installe une fontaine à eau, on doit penser à la gestion du trop-plein d’eau, c’est-à-dire de l’eau qui ne rentre pas dans la boucle et qui doit donc être évacuée. Il y a deux possibilités. Cela se fait soit via un raccordement à l’égout, ce qui n’est pas toujours simple, soit via un système de dispersement. Les services avaient ici opté pour cette dernière option, et c’est la nature du sol de la place qui a pesé dans la balance car elle était compatible avec le système retenu.”

Que les citoyens se rassurent : cette première installation ne sera pas la dernière. La ville planche déjà sur l’installation d’une seconde fontaine. “La volonté du bourgmestre est en effet clairement affichée ; il souhaite que ce genre de dispositifs se multiplient en ville. À ce jour, le second emplacement fait encore l’objet de discussions mais le périmètre de la place du Parc est souhaité du fait qu’il s’agisse d’un axe également très fréquenté. La contrainte réside, là, dans le fait que certaines façades sont classées et que l’on ne peut donc pas placer de compteur aussi facilement.”

C’est aussi pour cette raison qu’envisager une fontaine directement sur la grand-place paraît difficile, pour ne pas dire impossible.