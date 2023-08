Les foodtrucks présents au Food Festival de la TeamGrosLard dévoilés

Il y en aura pour tous les goûts au Food Festival de la TeamGrosLard. Chez Phanny proposera, par exemple, des plats chinois-asiatique. Le bar à bonbons TGL mettra, lui, l’accent sur la confiserie, Ancho proposera des mets méxicains, MrCornDogs des… corndogs, le Baonan foodtrucks préparera quant à lui de délicieux Bao alors que l’american foodtruck confectionnera des burgers venus de l’ouest. Le voyage culinaire ne s’arrêtera évidemment pas là. King’s Rolls Ice Cream fera déguster ses glaces roulées, Miss and Mister’s Food ses plats indonésiens, les saveurs brésiliennes seront à retrouver au Sabor Brasil alors que le GreekFood fera quant à lui voyager en Grèce.

Bien connu des Montois, le Boulette bar sera de la partie. Les organisateurs pourront également compter sur la présence de Ring of Fire x CrossFrite qui proposeront des pulled pork, ribs et burgers. La poutine sera également au menu de Tarti’Frite. Takoyaki et More proposera des Baos et du Takoyaki, Mamma Mia cuisinera ses pâtes dans la meule de parmesan, Churros Alvarez régalera les enfants et les plus grands grâce à ses churros et Hervé le Végé pensera à ses acolytes végétariens en proposant des plats sans viande.

Enfin, MadaFuzion proposera ses Bokits, Meat and Greet ses pulled beef, Nimavert mettra les insectes dans l’assiette, Vrai Faux Faux Vrai apportera ses mets gastronomiques, Pastella cuisinera… ses pastellas, Wave burger smashera ses hamburgers alors que Roll’s and Go proposera également ses glaces roulées. Le traiteur Cintia cuisinera ses spécialités africaines, Dolce apportera ses douceurs italiennes, Ice Moonkey se concentrera quant à lui sur les liqueurs et crêpes mikado alors qu’Inari Grill proposera yakitori et gyoza et Tout est bon dans le cochon cuira son cochon à la broche qu’il mettra ensuite dans des hamburgers. Bref, il y en aura pour tous les goûts au Food Festival de la TeamGrosLard.