Le revêtement de la N6, à hauteur d’Hyon, va être refait

Concrètement, les travaux viseront à réfectionner les couches supérieures du revêtement de la N6, entre le carrefour formé par la nationale avec la N543 et la rue de Monte-en-Peine et le carrefour formé avec l’avenue de la chasse Royale, ainsi qu’au niveau du giratoire du Bélian, situé au carrefour N6-N544.

Dès ce lundi 7 avril et jusqu’au vendredi 11 août, la N6 sera fermée à la circulation entre les carrefours N6-Avenue de la chasse Royale et la N6-rue des Canadiens. Les usagers seront de ce fait invités à suivre les déviations locales mises en place. Du mercredi 16 août jusqu’au dimanche 27 août, les usagers circulant sur la N6 ne pourront pas emprunter la nationale entre les carrefours N6-rue des Canadiens et le carrefour N6-N543/rue de Monte-en-Peine. Une déviation sera mise en place via le R5.

Les modalités pratiques et les dates des travaux portant sur le giratoire situé au carrefour N6-N544 seront quant à elles communiquées ultérieurement. Le chantier, bien nécessaire, représente un budget de près de 250 000 euros HTVA, financé par la Sofico, maître d’ouvrage. Il sera mené en collaboration avec son partenaire technique, le SPW Mobilité et Infrastructures, par la société Colas, désignée à l’issue d’un marché public.