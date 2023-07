Mons : la place Léopold sera accessible aux automobilistes avant la rentrée prochaine

Qu’à cela ne tienne, les travaux avancent bien et cette menace ne semble donc pas peser sur les épaules des autorités, ravies de constater la transformation du quartier et, plus globalement, de la ville de Mons. “Située à proximité du Centre de Congrès, la Place des Congrès est une belle esplanade qui pourra servir à l’organisation d’événements”, précise Nicolas Martin (PS), bourgmestre.

”Elle a été arborisée et végétalisée et à terme, elle sera bordée par des bâtiments qui seront situés du côté des voies de chemin de fer. À proximité, la Ville aménage également le parc des Congrès/Expositions, qui offrira aux Montois une balade cyclo-pédestre le long de la Haine.” Cet aménagement est d’ailleurs en cours. Quant à la place Léopold, sa transformation se poursuit.

Les travaux de la place Léopold sont pratiquement terminés. ©Ville de Mons

”Elle sera bientôt accessible aux voitures, c’est-à-dire avant la rentrée de septembre, et offrira une jonction directe entre le Boulevard Charles Quint et l’axe Capucins/rue de la Petite guirlande, qui mène au piétonnier. Elle est totalement méconnaissable et offre un espace impressionnant, lorsqu’on prend le temps de s’y promener”, poursuit le bourgmestre, pour qui ces deux chantiers étaient indispensables malgré les difficultés.

On rappellera en effet que les commerçants du quartier de la gare ont subi d’une part et pendant plusieurs années les désagréments du chantier de la place Léopold, avec une importante perte de clientèle, mais aussi les travaux de rénovation du square Roosevelt, entrepris dernièrement par la ville. La cohabitation des deux chantiers avait été vivement critiquée mais se justifiait, là encore, par la nécessité d’utiliser les fonds Feder en temps et heure.

”Une fois la rénovation du Square Roosevelt et de ses rues adjacentes achevée, le quartier sera sans aucun doute l’un des plus beaux quartiers urbains de Wallonie, avec une très belle jonction de la gare vers la Collégiale Sainte-Waudru”, insiste encore de son côté Nicolas Martin.