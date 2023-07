Risque d’effondrement dans le piétonnier de Mons : “Des investigations sont en cours”

Depuis ce jeudi soir, le piétonnier de Mons et coupé en deux et pour cause. Un risque d’effondrement s’est manifesté dans les bâtiments des maternités commerciales, obligeant la Ville a installé un périmètre de sécurité. Depuis ce matin, les services techniques de la Ville sont sur les lieux. Des investigations sont en cours et pourraient prendre plusieurs jours.