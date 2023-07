Le Food Festival de la TeamGrosLard proposera un menu musical alléchant

En plus de pouvoir manger les bons petits plats des foodtrucks présents sur le festival, il sera également possible d’écouter de la bonne musique. En guise de tête d’affiche, les organisateurs pourront compter sur le groupe montois des Lemon Straw. “Les Montois de Lemon Straw monteront sur scène le samedi dès 21h. Avant eux, on retrouvera Sound Check, Basement Low End, Melfiano, MoonStone, qui était notamment présent au Ronquières Festival l’an dernier, et Kava”, indique Julien Malaise, organisateur du Food Festival de la TeamGrosLard.

La veille déjà, les groupes de musique se succéderont sur scène pour animer la place du Parc et les nombreux visiteurs présents. La programmation commencera dès 17h avec la venue de Dj Moonsi. D’autres DJs animeront le reste de la journée. Les gourmands pourront ainsi écouter les sons de Dj Cito&Cyr. Sax, Valeuu, Koba et Mademoiselle Luna. Le dimanche, synonyme de dernier jour de festival, le DJ Moonsi lancera une nouvelle fois les festivités. Une petite pause musicale sera alors effectuée pour faire place au concours du plus gros mangeur de fricadelles. Medhi Percus&Dj Fred reprendront les platines dès 15h avant de laisser leur place à Dj Joss et Dj Furax.

”Les artistes se succéderont sans interruption tout au long du Food Festival. Le vendredi, les préparatifs et essais sons se tiendront de midi à 15h. Là aussi, les artistes iront chacun à leur tour sur scène pour s’assurer que les réglages sont conformes à leurs attentes. Après cela, la seule pause musicale aura lieu le dimanche lors du concours du plus gros mangeur de fricadelles”, conclut Julien Malaise.