Le vélo sera une nouvelle fois à l’honneur ce week-end à Mons grâce au beau vélo de Ravel

C’est dans le cadre du programme d’animation estivale “Destination Mons” que le beau vélo de Ravel s’élancera du Grand-Large ce samedi dès 13h. “Cette promenade cycliste bien connue accueille chaque année énormément de monde et permettra de découvrir notre ville de façon originale et conviviale”, indique la Ville de Mons. “Le départ de cet événement se fera sur le site du Grand-Large dès 13h. Le parcours suivra ensuite une boucle d’environ 30 kilomètres.”

Qui dit événement d’envergure dit évidemment impact sur la mobilité. “Une manifestation d’une telle envergure ne s’organise pas sans incidences sur la mobilité. Le parcours étant en boucle et le nombre de cyclistes important, toute une série de rues seront impactées et fermées à la circulation pour garantir la sécurité des participants.”

Concrètement, plusieurs rues seront impactées ce samedi de 11 à 17h. C’est le cas des rues de la Clef, de la Halle, des Brasseurs, des Trois Coulons, du Moulin de Spiennes ainsi que des avenues Frère Orban, du Pont Rouge et de la chaussée de Beaumont. Les villages seront également impactés. À Hyon, la rue du By et la rue Marcel Beaufays le seront tout comme la rue Pierre Hennebert de Saint-Symphorien.

À partir de 13h, cette liste comptera également la Place de Saint-Symphorien, des deux côtés de la voirie (voiries entourant la place), les rues Albert Clerfayt, François Marcq, Félix Maigret de Priches, sentier Sebille, rue Eleuthère Mercier et rue Georges Wattiez ainsi que les rues Jules Antheunis et Paul Dufour. Le Vieux Chemin de Binche sera également impacté dès 14h tout comme la rue de Nimy.