Mons : la ville pourrait doter ses feux de signalisation de dispositifs sonores afin d’aider les personnes aveugles et malvoyantes

Une problématique que Mathieu Veltri (Mons en Mieux) a souhaité mettre en avant. “Les autorités communales se doivent de concevoir des espaces publics et des voiries accessibles par toutes et tous”, estime le conseiller de l’opposition. “Les feux de signalisation sonores sont conçus pour fournir des informations auditives aux piétons malvoyants afin qu’ils puissent traverser en toute sécurité, et dans certains cas, connaître leur localisation. “

Des dispositifs qui n’existent cependant pas dans la Cité du Doudou. “Il est essentiel que nous veillions à ce que nos infrastructures urbaines prennent en compte les besoins de tous les citoyens, y compris ceux qui vivent avec un handicap.” Un constat que la majorité n’a pu que partager. L’échevine de la mobilité, Charlotte De Jaer (Ecolo), s’est en effet montrée disposée à prendre des dispositions.

Deux feux sont gérés par la ville de Mons

”C’est effectivement une aide qui peut être précieuse”, souligne-t-elle. “La ville a sous sa gestion deux feux de signalisation, qui sont en réalité un reliquat de voirie principale. Ils sont situés au carrefour formé par la rue Montreuil-Sous-Bois, la rue de la Licorne et l’avenue Lemiez à Hyon, et au niveau des 4 pavés de Flénu, au carrefour formé par l’avenue du Champ de Bataille et la rue de Quaregnon.”

Tous les autres feux sont placés sous la gestion du Service Public de Wallonie (SPW). “En ce qui concerne nos feux, ils ne sont effectivement pas équipés de dispositif sonore mais j’ai pris contact avec le service électromécanique, qui me dit qu’il est possible qu’il n’y ait qu’un module complémentaire à placer sur lesdits feux, sans avoir donc à les changer tous les deux. Si cela est le cas, on pourrait avancer rapidement en ce sens. Dans le cas contraire, nous verrons ce que l’on peut prévoir au budget 2024.”

Quant aux feux qui dépendent du SPW, la situation est forcément moins simple, la marge de manœuvre de la ville étant bien plus limitée. “J’ai demandé au SPW à récupérer une analyse de la situation afin que l’on puisse en discuter lors d’une prochaine réunion de coordination pour la sécurité routière. Ce sera l’occasion de voir où ils en sont, où ils souhaitent aller et où il serait judicieux d’en placer. Sur base de ces discussions, nous pourrons préparer appuyer notre demande plus officiellement.”

Pas question, cependant, d’exiger un changement du tout au tour, du jour au lendemain. L’échevine en est bien consciente ; mieux vaut cibler les lieux les plus importants en priorité… Au risque de, finalement, sortir bredouille.