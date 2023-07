Anouar, poursuivi pour un vol à Mons, a été trahi par l’analyse de ses os, il est bien majeur

Un riverain, surpris par les cris, appelle la police, laquelle interpelle Anouar, quelques rues plus loin. L’époux de Josiane l’identifie comme l’auteur de l’agression de son épouse. Le jeune homme n’a aucun papier sur lui. Il prétend qu’il est né en août 2005, il est donc mineur.

Marocain ou Algérien ?

Les policiers et le juge d’instruction ne le croient pas. Une analyse osseuse est demandée, cette technique permet de définir l’âge d’un individu. L’examen est formel, il est majeur et il est probablement né un an plus tôt, mais où ? Anouar ne sait plus trop s’il est Marocain ou Algérien.

Devant le tribunal, il tranche, il est Marocain ! Contrairement à l’âge, l’origine ne change pas grand-chose. Majeur, il doit être jugé par le tribunal correctionnel et pas par le tribunal de la jeunesse.

Mardi, il a comparu détenu devant la chambre des vacations pour répondre d’un vol avec violence, assorti de deux circonstances aggravantes : agissements en bande et l‘âgé de la victime, 71 ans.

Il conteste malgré tout

“Je conteste le vol, j’ai tenté d’ouvrir le bijou, sans qu’elle le sente”, dit-il. Sauf que la victime présente des traces au niveau du cou. Et puis, les caméras urbaines ont filmé une partie de la scène. Alors, tentative de vol ou vol avec violence ? “J’ai pris le collier dans les mains, j’ai pris la fuite et je l’ai lancé vers son mari”, répond Anouar. Donc, il y a eu vol.

Le ministère public est certain qu’il s’agit d’un vol avec violence, et une peine de trois ans de prison est demandée. Me Russo plaide un sursis pour ce qui excède la détention préventive, contestant la violence.

Anouar est en Belgique depuis deux ans. C’est la première fois qu’il fait parler de lui de la sorte.

Son complice s’est évaporé dans la nature.