Plusieurs milliers de personnes attendues à Mons ce mardi pour vivre le contre-la-montre du Tour de Wallonie

Mons redeviendra une terre de cyclisme dès ce mardi à l’occasion du Tour de Wallonie. La Cité du Doudou accueillera en effet le départ et l’arrivée du contre-la-montre prévu pour la quatrième étape. Un parcours de 32,7 kilomètres attend les coureurs qui traverseront notamment le centre-ville montois ainsi que les villages de Ciply, Nouvelles, Mesvin et Hyon. Alors que les spécialistes suivront attentivement la performance du Belge, Arnaud De Lie, actuel leader du classement général, d’autres pourront suivre la course derrière leur écran de télévision et ainsi découvrir quelques joyaux de l’entité montoise. Une belle carte de visite pour la Ville qui attend plusieurs milliers de visiteurs ce mardi.